Стан во Скопје, злато, акции или биткоин: Колку би вределе денес 10.000 евра инвестирани пред 15 години?

Доколку некој пред 15 години инвестирал 10.000 евра во стан во Скопје, злато, американски акции или биткоин, вредноста на неговата инвестиција денес би се движела од околу 22.500 евра до речиси 118 милиони евра.

За пресметката се користени цените од почетокот на неделата, додека како почетен датум е земен 6 септември 2011 година, првиот ден на тргување по празникот во Соединетите Американски Држави. Промената на девизниот курс е исто така вклучена во пресметката. Десет илјади евра вредеа 14.099 долари во септември 2011 година, бидејќи еврото тогаш вредеше 1,4099 долари. Според најновиот референтен девизен курс на Европската централна банка, еврото вреди 1,1622 долари.

Стан во Скопје- околу 22.650 евра

Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната цена по квадратен метар на стан во Скопје во 2011 година изнесувал 58.598 денари или 953 евра. За 10.000 евра тогаш, барем математички, би можеле да купите околу 10,5 квадратни метри.

Според последните податоци, просечната цена по квадратен метар во Скопје изнесува околу 2.157 евра, стои на порталот cenakvadrat.com. Затоа, истата површина денес би вредела приближно 22.650 евра.

Пресметката не вклучува никакви приходи од издавање, даноци, одржување или други трошоци за сопственост.

Злато – околу 28.400 евра

Во септември 2011 година, унца злато чинеше околу 1.895 долари, додека на почетокот на септември оваа година, цената беше околу 4.430 долари.

Инвестиција од 10.000 евра денес, по конверзија по тековниот девизен курс, би вредела приближно 28.400 евра. Трошоците за купување, продажба и складирање на физичко злато не се вклучени.

S&P 500 – околу 104.000 евра

Инвестирањето во индексот S&P 500, преку фондот SPY ​​и со реинвестирање на дивиденди, би пораснало од 10.000 на приближно 104.000 евра.

Прилагодената вредност на акциите на SPY била 89,85 долари во септември 2011 година, додека на 4 септември 2026 година фондот затворил на 770,19 долари.

Microsoft – околу 307.700 евра

Прилагодената цена на акциите на Microsoft, која ги вклучува исплатените и реинвестираните дивиденди, била околу 19,70 долари во септември 2011 година. Последната цена на акциите била 499,70 долари.

Инвестицијата од 10.000 евра во Microsoft би вредела приближно 307.700 евра денес.

Amazon – околу 290.100 евра

Акциите на Амазон, по прилагодувањето за последователните поделби на акции, чинеа 10,81 долари во септември 2011 година. На затворањето на пазарот на 4 септември оваа година, вредеа 258,51 долари.

Првичните 10.000 евра би пораснале на приближно 290.100 евра.

Apple – околу 341.700 евра

Прилагодената цена на акциите на Apple пред 15 години беше 11,36 долари, додека последната цена беше 319,97 долари.

Со вклучени поделби на акции и реинвестирани дивиденди, инвестиција од 10.000 евра денес би вредела околу 341.700 евра.

Tesla – околу 2,8 милиони евра

Во септември 2011 година, по прилагодувањето за последователните поделби на акции, акциите на Тесла вредеа околу 1,53 долари. Последната цена беше 354,08 долари.

Инвестиција од 10.000 евра денес би вредела приближно 2,81 милиони евра.

Nvidia – околу 8,5 милиони евра

Акција на Nvidia пред 15 години, по прилагодувањето за сите последователни поделби на акции, вредеше приближно 0,33 долари. На затворањето на пазарот на 4 септември 2026 година, нејзината цена беше 230,36 долари.

Вредноста на почетната инвестиција од 10.000 евра денес би достигнала околу 8,47 милиони евра. Со реинвестирањето на скромните дивиденди што ги исплати Nvidia, резултатот би можел да биде малку повисок.

Биткоин – околу 117,8 милиони евра

На 6 септември 2011 година, Биткоинот вредеше приближно 8,20 долари. За 10.000 евра, односно 14.099 долари во тоа време, теоретски би можеле да купите околу 1.719 биткоини.

Според дневната референтна цена од 4 септември 2026 година, еден биткоин вредел околу 79.659 долари. Таквата инвестиција денес би изнесувала приближно 117,8 милиони евра.

Оваа пресметка е чисто математичка. Пазарот на биткоини во 2011 година беше многу мал и неликвиден, купувањето толку голема количина по една цена би било тешко, а денешната вредност не ги вклучува трошоците за тргување, складирањето и даноците.

Гледано единствено преку растот на пазарната вредност, биткоинот би бил убедливо најпрофитабилната инвестиција. Потоа доаѓаат Nvidia со околу 8,5 милиони и Tesla со приближно 2,8 милиони евра.

Меѓу по традиционалните инвестиции, најдобро би се снашле сопствениците на акции во Apple, Microsoft и Amazon. Златото и стан во Скопје би донеле многу поумерен раст, но нивната вредност сепак би била повеќе од двојно поголема од почетната инвестиција.

Резултатите претставуваат проценка врз основа на историски цени и не вклучуваат даноци, провизии, инфлација, трошоци за одржување или разликата помеѓу куповната и продажната цена. Исто така, се претпоставува можност за купување на дел од акциите и целосно реинвестирање на дивидендите каде што е наведено.