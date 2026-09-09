ЕЦБ: Европските банки ги престигнаа американските банки по профитабилност

Европските банки значително се зајакнаа во последните години, а нивната профитабилност ги стигна американските конкуренти, изјави Френк Елдерсон, член на Извршниот одбор на Европската централна банка (ЕЦБ) и потпретседател на Надзорниот одбор.

Елдерсон изјави дека европските банки денес имаат повеќе капитал и ликвидност, подобри системи за управување со ризици, додека нивниот поврат на капиталот се стабилизира на околу 10 проценти, што е меѓу највисоките нивоа од воспоставувањето на Единствениот надзорен механизам.

Во исто време, квалитетот на активата значително се подобри. Уделот на нефункционалните кредити во европските банки се намали од околу шест проценти во 2015 година на приближно два проценти денес. Инвеститорите, според ЕЦБ, сè повеќе го препознаваат напредокот на секторот, па затоа разликата во вреднувањето на европските и американските банки исто така се намалува.

Сепак, Елдерсон предупредува дека најголемиот проблем на европското банкарство повеќе не е моменталната профитабилност, туку фрагментацијата на пазарот по националните граници.

Околу 80 проценти од кредитите сè уште ги одобруваат банките во Европа на поединци и компании во нивната земја, додека помалку од два проценти од депозитите се чуваат во банки во други земји. Таквата фрагментација, според ЕЦБ, го ограничува создавањето големи пан-европски банки и ги попречува инвестициите во дигитализација, вештачка интелигенција и сајбер безбедност.

Затоа, Елдерсон верува дека е потребно да се заврши Европската банкарска унија, вклучително и воспоставувањето заеднички европски систем за осигурување на депозити.

Според проценките на кои се повикува ЕЦБ, на Европската Унија ќе ѝ бидат потребни околу 1,2 трилиони евра инвестиции годишно до 2030 година за зелената и дигиталната транзиција, како и за зајакнување на одбранбените капацитети.

ЕЦБ верува дека банките имаат клучна улога во финансирањето на овие инвестиции, но дека целосниот потенцијал на европскиот финансиски сектор ќе бара отстранување на пречките за прекугранично работење и посилна интеграција на пазарот на капитал.