Цените на становите во Србија достигнаа нови рекорди: Просечната цена на квадратен метар во Белград за прв пат надмина 3.000 евра

Просечната цена на стан во првата половина од 2026 година во Србија изнесувал 100.157 евра, што претставува зголемување на просечната цена од 15,81 проценти во споредба со истиот период од претходната година, според најновиот извештај на Републичкиот завод за статистика за цените на недвижностите.

Како што е наведено, просечната цена по квадратен метар на стан во првата половина од оваа година изнесувал 1.918 евра, додека медијалната цена била 1.800, пишува Нова економија.

На ниво на Србија, просечната цена на постоечките станови изнесувала 94.433 евра, што е за 15,36 проценти повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Просечната цена на постоечките станови по квадратен метар изнесувала 1.935 евра, што исто така претставува зголемување од 16,26 проценти во споредба со првата половина од 2025 година.

Од друга страна, просечната цена на новоизградените станови во Србија изнесувала 105.702 евра, што е за 15,14 проценти повеќе отколку пред точно една година. Исто така, просечниот квадратен метар на нова зграда чинел 1.872 евра, односно 12,65 проценти повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Најскапите станови во Белград

Како што се очекуваше, најскапите станови се во Белград. Анализата што ги вклучува општините Стари град, Савски венац, Врачар, Нови Београд, Звездара, Земун, Вождовац, Палилула, Чукарица и Стара Раковица покажа дека просечната цена на сите станови во Белград (вклучувајќи ги новите и старите згради) во првата половина од оваа година изнесувала 3.219 евра. Тоа е за 13,94 проценти повеќе од претходната година.

Просечната цена на стан во Белград изнесуваше 197.689 евра, 14,95 проценти повеќе отколку во истиот период во 2025 година.

Општина со највисоки цени е Савски Венец, што не треба да биде изненадувачки, имајќи предвид дека Белград е на вода во оваа општина. Така, просечната цена на квадратен метар во Савски Венец во првата половина од оваа година изнесуваше 4.210 евра. По Савската долина доаѓа Стари Град, со просечна квадратура од 4.030 евра. Третата најскапа белградска општина е Врачар, каде што квадратен метар чини просечно 3.639 евра.

Најевтините квадратни метри се во Раковица (2.600 евра), Земун (2.822) и Чукарица (2.852).

Што се однесува до станбените комплекси, најскапиот квадратен метар е на “Београд е на води”, како што е случај со години. Така, просечниот квадратен метар тука чинел 5.821 евра.

Во Кикинда, квадратен метар е поевтин од 1.000 евра

Што се однесува до другите градови, по Белград, најскапите станови се во Нови Сад, каде што просечниот квадратен метар чинел 2.359 евра. По нив следуваат Ниш (1.765 евра), Ужице (1.634) и Крагуевац (1.575).

Што се однесува до градовите со најниски цени на станови, тоа се Кикинда (957 евра за квадратен метар), Прокупље (980), Врање (1.001), Нови Пазар (1.047) и Пирот (1.066).

Станови се продаваат во туристички локации. Според просечната цена на постојните станови, општина Чајетина се издвојува со просечна цена од 1.628 евра за квадратен метар. Меѓу новоизградените станови, се издвојува катастарската општина Брзеќе, во општина Брус, со просечна цена од 1.940 евра за квадратен метар.