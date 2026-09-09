Мала нива, добра заработка: Овие билки можат да бидат поисплатливи од класичните култури

Не секој земјоделец во Македонија располага со десетици хектари земја. За многумина реалноста е поинаква: неколку декари наследена нива, парче земја покрај куќата или површина што со години стои празна затоа што житото, пченката или некоја друга класична култура едноставно не ја прават математиката. Токму на такви мали површини сè почесто како можност се споменуваат лековитите и ароматичните растенија.

Жалфија, мајчина душица, босилек, коријандер, анасон, оригано, валеријана, ехинацеа, бел слез… Листата е долга, а за дел од овие култури не е потребен огромен земјоделски имот за производството да има економска смисла.

Искуствата од регионот покажуваат дека вложувањата во одредени лековити и зачински растенија можат да бидат релативно умерени, додека производството може да биде исплатливо и на помали парцели. Меѓу културите што најчесто се издвојуваат како интересни се белиот слез, копарот, магдоносот, жалфијата, валеријаната, мајчината душица, босилекот, коријандерот и ориганото.

Но, тука нема формула од типот: посеј денес, заработи утре.

Познавачите на земјоделството предупредуваат дека изборот на растението мора да се направи според почвата, температурата, надморската височина, достапноста на вода и, можеби најважно, според тоа кому производот ќе му се продаде.

„Не е доволно само да одберете билка што има добра цена. Производителот мора да знае каде ќе ја пласира и каков квалитет бара купувачот“, велат агроекономистите.

Тоа е разликата меѓу нива што носи приход и неколку вреќи сушена билка што остануваат во магацин.

Стручните анализи за лековитите и ароматичните растенија укажуваат дека клучни се правилната локација, технологијата на одгледување и можноста производството да се организира според органски стандарди. Истражувања за македонскиот пазар уште претходно го посочувале култивирањето на ваквите растенија како област со потенцијал за развој.

Особено интересен е органскиот сегмент.

Македонија годинава доби нов Закон за органско земјоделско производство, со кој се предвидува појасна рамка за контролата, производството и поддршката, вклучително и за малите производители и семејните земјоделски стопанства. Намерата е домашните органски производи полесно да дојдат и до европскиот пазар.

Токму тука лековитите билки можат да бидат интересни за луѓе што немаат голема површина, но се подготвени да работат попрецизно и да бараат купувач пред да почнат со производство.

Зашто кај овој бизнис не се продава само растение.

Се продава сушена билка, суровина за чај, зачин, производ за козметичката или фармацевтската индустрија, а во зависност од производството може да следува и дополнителна преработка.

„На мала површина треба да се бара производ со поголема вредност, а не само поголем принос“, објаснуваат економисти од аграрниот сектор.

И пошироките бројки покажуваат дека пласманот надвор од домашниот пазар не е недостижна приказна. Според официјалните податоци, извозот на македонски земјоделски производи во 2025 година достигнал 416,7 милиони евра, што е раст од околу 85 милиони евра во споредба со претходната година.

Секако, тоа не значи дека секој што ќе засади лаванда, жалфија или мајчина душица автоматски ќе добие извозен бизнис.

Прво оди пазарот. Потоа садењето.

За земјоделец со два, три или пет декари, токму тоа може да биде најважната лекција. Наместо уште една сезона да се сее нешто само затоа што „сите тоа го садат“, понекогаш вреди да се пресмета што може да донесе поголема вредност од мало парче земја.

А лековитите билки, барем според искуствата и аграрните анализи, се една од опциите што сериозно вреди да се стави на хартија пред следната сеидба.

Б.З.М.