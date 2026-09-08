Пазарувате на Тему? По царината, доаѓа нов трошок

По воведувањето на царината, граѓаните на ЕУ значително го намалија бројот на нарачки на мали пакети од трети земји. Но, нарачките наскоро би можел да станат уште поскапи, бидејќи се подготвува нова такса.

Четириесет и четири проценти помалку пакети се резултат на воведувањето на царина од три евра за мали кинески пратки.

Овие правила не влијаат на нашата земја, што значи дека засега сме безбедни.

Европската унија сега оди чекор понатаму и ја подготвува реформата на царинскиот систем. Поради големиот број пакети што се обработуваат, се воведува нова такса за ракување.

Тоа е такса што би се плаќала на царинската служба, со оглед на тоа што станува збор за голем број вакви пратки што влегуваат на царинската територија на ЕУ. Идејата е даночните определби и трошоците на царинската служба да бидат покриени со оваа такса за ракување.

Иако царинските должници се платформата, во пракса овој трошок би можел да оди и на сметката на клиентот. Ова би значело три евра царинска давачка по вид на стока плус цената на таксата. Колку би изнесувало тоа ќе пропише Европската комисија.

„Постојат различни начини да се обидеме да го заобиколиме масовното купување производи што се евтини, со лош квалитет и што не можеме да ги контролираме. Над четири милијарди пакети доаѓаат во Европската Унија од кинескиот пазар секоја година, а нема инспекција што може да го стави под контрола“, рече Билјана Борзан, членка на Европскиот парламент.

Идејата е наплатата да започне од ноември, но сè зависи од прописите што сè уште не се донесени.