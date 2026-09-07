Внимателно со лековите кога патувате во ЕУ, за некои терапии не е доволен само рецептот

Патувањето со лекови за многу луѓе е секојдневие, но при преминување на надворешната граница на Европската унија важат правила кои зависат од видот на лекот, неговиот состав и количината што ја носите.

Особено внимание е потребно доколку лекот содржи наркотични или психотропни супстанции. Во такви случаи, патникот може да биде должен да поседува соодветна медицинска документација или потврда од надлежен орган.

Европските правила предвидуваат дека лековите што содржат контролирани наркотични или психотропни супстанции можат да се носат за потребите на личното лекување, но за нив може да биде потребна посебна потврда.

Не е важен само брендот – проверете ја активната супстанција

Пред патување не е доволно да се провери само трговското име на лекот.

Важно е да се провери и активната супстанција што ја содржи, бидејќи токму составот може да определи дали лекот спаѓа во категоријата контролирани супстанции.

За одредени лекови, особено оние што содржат наркотични или психотропни супстанции, може да се бара потврда издадена или заверена од надлежен орган.

Во рамките на шенгенските правила постои стандардна потврда за лицата кои поради медицински причини носат вакви лекови при патување во друга шенгенска држава. Потврдата се издава врз основа на лекарски рецепт и може да важи најмногу 30 дена.

Сепак, листата на лекови и супстанции кои подлежат на посебна контрола може да се разликува во зависност од националното законодавство.

Носете само количина за лична употреба

При патување се препорачува да се носи само количината на лекови што е потребна за личната терапија во текот на патувањето.

Европските препораки предупредуваат дека големи количини лекови можат да предизвикаат дополнителни проверки и сомнеж дека не станува збор само за лична употреба.

За лекови на рецепт, препорачливо е патникот да ја има и медицинската документација со која може да се потврди потребата од терапијата.

Што треба да имате со себе?

Пред да тргнете на пат, најбезбедно е:

– лековите да ги носите во оригиналното пакување;

– да имате рецепт или лекарски извештај;

– да проверите која е активната супстанција во лекот;

– доколку лекот содржи наркотична или психотропна супстанција, навреме да проверите дали ви е потребна посебна потврда;

– да не носите поголема количина од онаа што е потребна за личната терапија.

Особено кај контролирани супстанции, правилата не се целосно исти во сите држави. Европската комисија укажува дека поради разликите во националните закони, листите на лекови и супстанции што подлежат на контрола може да се разликуваат.

Не претпоставувајте дека рецептот е доволен за секоја ситуација

Рецептот е важен доказ дека лекот е препишан за медицинска потреба, но кај одредени контролирани лекови може да биде потребна и дополнителна документација.

Европските институции исто така советуваат патниците однапред да ги проверат правилата што важат во државата во која патуваат, бидејќи националните прописи може да се разликуваат.

Затоа, пред патување во ЕУ, најсигурно е да се проверат составот на лекот, количината што се носи и правилата за конкретната дестинација, особено ако терапијата содржи контролирани супстанции.

Непочитувањето на царинските и националните правила може да доведе до задржување на лековите, парична казна или друга правна постапка.