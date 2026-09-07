Превозниците од регионот најавија блокада на границите со ЕУ од 14 септември

Доколку не се постигне договор, превозниците од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора најавуваат прекин на товарниот сообраќај кон ЕУ. Примената на правилото од 90 дена престој во Шенген во период од 180 дена е спорна.

Кризата меѓу превозниците од Западен Балкан и европските институции влегува во нова, многу посериозна фаза.

Ќе бидат организирани протести поради недостаток на конкретно и одржливо решение за проблемот со ограничениот престој на професионалните возачи од земјите од Западен Балкан во Шенген зоната. Тие истакнуваат дека возачите сè уште се соочуваат со апсења, депортации, забрани за влез и други последици од примената на постојните правила, што негативно влијае на работењето на транспортните компании и синџирите на снабдување.

Најавено е дека протестните активности ќе се спроведуваат истовремено во Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Македонија, а ќе бидат насочени кон граничните премини и товарните терминали на транспортните патишта кон Европската Унија.

Организаторите наведуваат дека протестите ќе бидат мирни, организирани и во согласност со законите и упатствата на надлежните институции, со посебна грижа за итни медицински и хуманитарни случаи, како и за транспорт на живи животни и други приоритетни категории.

Превозниците велат дека граѓаните и економијата не се цел на протестот и дека целта на активноста е да се заштитат професионалните возачи, домашните транспортни компании и стабилноста на синџирите на снабдување. Во исто време, Европската комисија, земјите-членки на ЕУ и владите на земјите од Западен Балкан бараат итно започнување на институционален процес што би овозможил посебен режим за професионалните возачи во меѓународниот патен транспорт.

Превозниците од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора објавија дека на 14 септември би можеле да ги блокираат граничните премини кон Европската Унија и да го запрат товарниот сообраќај.

Протестот следува по повеќемесечен спор околу правилата што ги ограничуваат професионалните возачи од земји кои не се членки на ЕУ на 90 дена во кој било период од 180 дена.

На заедничките протести одржани кон крајот на август, превозниците изјавија дека возачите не треба да се третираат на ист начин како туристите или другите патници, бидејќи тие влегуваат во земјите од Шенген зоната поради работа и честопати транзитираат само низ одредени земји.