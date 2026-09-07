Келнерка покажа колку заработила за само пет часа: Луѓето беа запрепастени од износот(ВИДЕО)

Видеото на американската келнерка и TikToker Амели Бедели брзо го привлече вниманието на корисниците на социјалните мрежи. На нејзиниот профил @aserverinreallife, таа покажа колку добила од бакшиш за само пет часа работа. Иако пред почетокот на нејзината смена очекуваше прилично мирен ден и, според тоа, поскромна заработка, на крајот се покажа дека е сосема поинаку.

Нејзиното видео собра повеќе од 80.000 лајкови и илјадници коментари. Сепак, дискусијата не беше толку предизвикана од износот на нејзината заработка, колку од нејзината реакција на индивидуалните бакшиши што ги добила од гостите.

Поточно, начинот на кој коментирала одредени износи привлече големо внимание. На сметката во износ од 48,99 долари, или околу 42 евра, таа добила бакшиш од седум долари, или околу 6,05 евра. Таа го претставила износот како „огромни седум долари“, што им се чинеше доста необично на некои гледачи.

Нејзиниот коментар за сметката од 299,27 долари, или приближно 258 евра, предизвика уште побурни реакции. Гостинката ѝ оставила бакшиш од 50,58 долари, или околу 44 евра, а таа нагласила дека добила „само 50 долари“.

Сепак, истата смена ѝ донела значително поголеми износи. На сметката од 781,72 долари, или приближно 675 евра, таа добила дури 160 долари бакшиш, или приближно 138 евра, додека на сметката од 377,01 долари, или приближно 326 евра, таа добила 80 долари бакшиш, или приближно 69 евра.

Кога завршила смената, вкупниот износ бил значително поголем. За пет часа, таа собрала вкупно 720 долари бакшиш, или приближно 622 евра. Бидејќи морала да ја дели заработката со другите вработени, на крајот ѝ останале 438 долари, или околу 378 евра.

Овој факт ги изненади многу корисници на социјалните мрежи. Еден корисник пресмета дека за пет часа, веднаш по делењето на бакшишот, келнерката заработила приближно 87,60 долари на час, или околу 76 евра.

„Бакшишот е прашање на избор“, напиша еден коментатор. Други предупредија дека гостите не треба да бидат одговорни за обезбедување плати на угостителските работници.

„Жалењето за бакшиш од 50 долари е лудо“, смета еден корисник. Некој друг ја опиша нејзината реакција како дрска, наведувајќи дека е невообичаено да се споменуваат 50 долари како „само“ 50 долари.

Сепак, не сите беа толку критични.

Дел од корисниците истакнаа дека работата на келнерот е често многу заморна. Покрај тоа што служат храна и пијалоци, тие мора да следат неколку маси истовремено, да се грижат за нарачките, да решаваат какви било проблеми и да им обезбедат добро искуство на гостите.

Затоа, тие сметаат дека бакшишот е важен дел од нивната заработка и дека повисоките износи не се нужно претерани, особено кога станува збор за голема флуктуација и тешки смени.

Дискусијата наскоро отиде подалеку од прашањето за келнерка. Корисниците почнаа да ја споредуваат американската култура на давање бакшиш со можностите во други земји, првенствено во Европа.

Во САД, бакшишот во угостителската индустрија традиционално е многу поважен дел од приходот на вработениот, поради што очекувањата во врска со нивниот износ честопати се значително повисоки. Меѓутоа, во многу европски земји ситуацијата е поинаква. Давањето бакшиш често е целосно доброволно, а на многу места е вообичаено гостинот едноставно да го заокружи износот на сметката.

Токму затоа во дискусијата се сретнаа многу различни ставови. За некои, голем бакшиш е очекуван дел од одењето во ресторан, додека за други, 10 или 20 проценти е веќе дарежлив гест.