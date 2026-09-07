Брисел подготвува голема промена на пазарот на недвижности: Купувањето втор стан би можело да се ограничи

Европската комисија подготвува нов пакет мерки што треба да им овозможат на државите и градовите полесно да го ограничат краткорочното изнајмување станови за туристи, како и купувањето недвижности што не се користат како главно живеалиште.

Новите правила би се применувале само во области каде што постои докажан притисок врз цените и достапноста на становите. Според документ што го виде Euronews, Брисел сака попрецизно да утврди кога локалните и националните власти можат да го ограничат изнајмувањето преку платформи како Airbnb, но и купувањето втор стан или недвижности исклучиво како инвестиција.

Цените на становите пораснаа за речиси 65 проценти

Притисокот врз европскиот пазар на недвижности силно порасна во последните години. Според податоците од Европската унија, цените на становите во повеќето европски метрополи се зголемија за 64,9 проценти помеѓу 2015 и 2025 година, додека кириите се зголемија за 21,8 проценти во истиот период.

Речиси десет проценти од жителите на урбаните области на Европската Унија трошат повеќе од 40 проценти од својот расположлив приход само за домување.

Краткорочното изнајмување за туристи сочинува околу 1,2 проценти од вкупниот станбен фонд на Европската Унија, но неговиот удел во некои туристички центри достигнува 20 проценти. Брисел верува дека во такви области би можеле да се оправдаат построги ограничувања ако постојат докази дека краткорочното изнајмување го отежнува наоѓањето стан за локалното население.

Посебно внимание би се посветило на професионалните издавачи кои управуваат со голем број недвижности и ги користат речиси исклучиво за туристичко сместување. Во исто време, намерата е да им се овозможи на граѓаните повремено да го издаваат својот дом под наем.

На мета купувањето втор стан

Европската комисија, исто така, разгледува поголем простор за интервенција на националните власти на места каде што недвижностите масовно се купуваат како инвестиција, наместо за домување.

Еден од критериумите би можел да биде односот на цените на недвижностите и приходите на населението. Според документот, се разгледува препорака државите да реагираат таму каде што цените на куќите или становите се најмалку осум пати повисоки од локалните приходи, каде што тие пораснале во текот на изминатите десет години и каде што не се очекува подобрување во следните три години.

Тоа би можело да отвори простор и за ограничување на купувањето недвижен имот што служи исклучиво како втор дом или како инвестиција во области каде што локалното население има сè потешкотии да најде домување.

На Европа ѝ се потребни повеќе од два милиони нови станови годишно

Европската комисија признава дека ограничувањето на Airbnb и купувањето втор дом само по себе нема да ја реши кризата со домувањето. Се проценува дека годишно треба да се градат повеќе од два милиони нови станови за да се ублажи недостатокот на понуда.

Меѓу најголемите проблеми се високите трошоци за изградба, скапото земјиште, ограничувањата во просторното планирање и долгите процедури за добивање дозволи.

Според податоците, на Франција годишно ѝ се потребни околу 518.000 нови станови, а на Германија околу 400.000, додека Холандија треба да добие речиси милион нови станбени единици до 2031 година.

Затоа, Европската комисија подготвува посебен пакет за поедноставување на правилата во станбената изградба за 2027 година, што треба да ги намали административните пречки за изградба на нови станови, пишува Euronews.