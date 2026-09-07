Славески на конференција во Црна Гора: Независноста на Народната банка е клучот за зачувувањето на довербата и финансиската стабилност

„Независноста на Народната банка е клучот за задржувањето на високото ниво на доверба и кредибилитет што институцијата го ужива во јавноста, особено во услови на зголемена неизвесност и високи ризици“, истакна гувернерот на Народната банка д-р Трајко Славески, на високата конференција „Централното банкарство во услови на високи ризици: стабилност, инфраструктура и доверба“, организирана од Централната банка на Црна Гора по повод 25-годишнината од нејзиното основање.

Говорејќи за предизвиците со кои се соочуваат централните банки, гувернерот посочи дека последните кризи и геополитичките тензии покажаа колку се важни кредибилните политики, транспарентноста и јасната комуникација со јавноста. Тие се од суштинско значење за закотвувањето на инфлациските очекувања, стабилизирањето на финансиските пазари и за ефикасното спроведување на монетарната политика. Тој нагласи дека ова е особено важно за малите и отворени економии, какви што се земјите од Западен Балкан, коишто се особено изложени на светските економски и геополитички случувања. Затоа, централните банки треба постојано да ја зајакнуваат својата отпорност, институционалниот кредибилитет и способноста за навремено и ефикасно справување со новите ризици.

Во рамките на панел-дискусијата под наслов „Кредибилитетот, просторот за водење политики и усогласувањето со ЕУ, во услови на зголемени ризици“, на која учествуваа гувернери од регионот, Славески се осврна и на европската интеграција и економската конвергенција на земјите од Западен Балкан. Тој истакна дека централните банки треба уште повеќе да ги зајакнуваат монетарната и финансиската стабилност, институционалниот кредибилитет и отпорноста и да вршат понатамошно усогласување со европските стандарди, а земјите кандидатки треба да продолжат со структурните реформи коишто се од суштинско значење за зголемување на продуктивноста и за подобрување на животниот стандард.

„Според процените на ММФ, со затворањето на половина од реформскиот јаз во однос на најнапредните економии од Централна, Источна и Југоисточна Европа би можело да се зголеми нивото на БДП на среден рок за околу 14%, за што најмногу би придонесле подобрувањето на пазарот на труд и човечкиот капитал, деловното окружување и квалитетот на управувањето“, истакна Славески.

Во контекст на европската интеграција, тој нагласи дека процесот на пристапување кон ЕУ треба да биде заснован строго на заслугите, со јасни критериуми и со нивна доследна примена. Притоа, земјите кандидатки треба да бидат сигурни дека со исполнувањето на договорените критериуми целта ќе биде постигната и дека тоа ќе води кон следниот чекор во процесот на пристапување.

Во услови на зголемена светска неизвесност, зачувувањето на независноста, кредибилитетот и довербата во централните банки е од суштинско значење за стабилноста на економиите и за создавање услови за одржлив економски развој.