Потпишани 328 договори меѓу Русија и Кина вредни речиси 68 милијарди евра

Русија и Кина ќе ја продолжат соработката во економијата и енергетиката, вклучително и преку развој на нови правци за испорака на руски гас и нафта.

На годинашниот Источен економски форум во Владивосток биле потпишани 328 договори со вкупна вредност од речиси 6,8 билиони рубљи, односно околу 67,7 милијарди евра.

Посебно внимание на форумот било посветено на развојот на енергетските и транспортните коридори меѓу Русија и Кина, како и на проектот за гасоводот „Моќта на Сибир“, порано познат како „Силата на Сибир 2“, објави ТАСС.

Руски официјални претставници соопштиле дека разговорите со Пекинг за овој проект продолжуваат.

Рускиот вицепремиер Александар Новак оценил дека понатамошниот развој на прекуграничната инфраструктура, вклучително и гасоводи, нафтоводи, пристаништа и транспортни коридори, ќе биде еден од клучните правци на руско-кинеската соработка.

На форумот било истакнато и дека трговската размена меѓу Русија и Кина во последните три децении значително се зголемила, а Кина денес е најголемиот трговски партнер на Русија.

Источниот економски форум се одржа од 1-ви до 4-ти септември во Владивосток, под главна тема „Далечниот Исток: развој за доброто на луѓето“.

На форумот биле претставени проекти насочени кон развој на рускиот Далечен Исток и продлабочување на економските односи со земјите од Азија и Пацификот.