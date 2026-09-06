„Volkswagen“ одобри план за укинување на уште 50.000 работни места

Надзорниот одбор на „Volkswagen“ одобри сеопфатен план за трансформација, кој може да опфати укинување на околу 50.000 работни места во компанијата, вклучително и раководни позиции. Мерката е дел од напорите на автомобилскиот производител да ја подобри својата конкурентност.

Со планот за укинување на 50.000 работни места, кои на крајот на минатата година претставувале околу 8 отсто од вкупниот број вработени во „Volkswagen“, вкупното очекувано намалување на работната сила би достигнало околу 100.000 работни места.

Автомобилскиот концерн планира до 2035-та година да ги намали и своите средства и гамата на модели за околу 50 отсто, објави „Bloomberg“.

„Планот за иднината“, кој го претставил Управниот одбор на „Volkswagen“, бил едногласно одобрен на седницата на Надзорниот одбор во Волфсбург. Целта е компанијата и нејзините брендови да станат поефикасни, поконкурентни и подобро подготвени за иднината, соопшти „Volkswagen“.

Преструктурирањето треба да му помогне на „Volkswagen“ да постигне оперативна маржа од 9 отсто до 2030-та година, со годишна продажба од околу 9 милиони автомобили.

Компанијата планира и капитални инвестиции од 135 милијарди евра, како и дополнителни средства за истражување и развој во периодот од 2027-ма до 2031-ва година.

Од „Volkswagen“ предупредуваат дека, покрај веќе постоечките програми, потребни се дополнителни суштински промени во бројот на вработени на глобално ниво за да се исполнат целите на планот и да се зачува конкурентноста на компанијата.

Засега не се објавени детали за тоа кога точно ќе се реализираат укинувањата на работните места, ниту како тие ќе бидат распределени меѓу различните брендови и производни капацитети на „Volkswagen“.

Како причини за планираните мерки компанијата ги наведува зголемениот глобален конкурентски притисок, промените во побарувачката и брзиот технолошки развој во автомобилската индустрија.

Одлуката му дава силен мандат на извршниот директор на „Volkswagen“, Оливер Блуме, да продолжи со промените што раководството и Надзорниот одбор ги сметаат за неопходни за обезбедување на долгорочната конкурентност на компанијата.

„Volkswagen“ во периодот што следува ќе мора да се справи со високите трошоци, послабата побарувачка и сè посилната конкуренција на глобалниот автомобилски пазар.