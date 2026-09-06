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„Volkswagen“ одобри план за укинување на уште 50.000 работни места

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Надзорниот одбор на „Volkswagen“ одобри сеопфатен план за трансформација, кој може да опфати укинување на околу 50.000 работни места во компанијата, вклучително и раководни позиции. Мерката е дел од напорите на автомобилскиот производител да ја подобри својата конкурентност.

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Со планот за укинување на 50.000 работни места, кои на крајот на минатата година претставувале околу 8 отсто од вкупниот број вработени во „Volkswagen“, вкупното очекувано намалување на работната сила би достигнало околу 100.000 работни места.

Автомобилскиот концерн планира до 2035-та година да ги намали и своите средства и гамата на модели за околу 50 отсто, објави „Bloomberg“.

„Планот за иднината“, кој го претставил Управниот одбор на „Volkswagen“, бил едногласно одобрен на седницата на Надзорниот одбор во Волфсбург. Целта е компанијата и нејзините брендови да станат поефикасни, поконкурентни и подобро подготвени за иднината, соопшти „Volkswagen“.

Преструктурирањето треба да му помогне на „Volkswagen“ да постигне оперативна маржа од 9 отсто до 2030-та година, со годишна продажба од околу 9 милиони автомобили.

Компанијата планира и капитални инвестиции од 135 милијарди евра, како и дополнителни средства за истражување и развој во периодот од 2027-ма до 2031-ва година.

Од „Volkswagen“ предупредуваат дека, покрај веќе постоечките програми, потребни се дополнителни суштински промени во бројот на вработени на глобално ниво за да се исполнат целите на планот и да се зачува конкурентноста на компанијата.

Засега не се објавени детали за тоа кога точно ќе се реализираат укинувањата на работните места, ниту како тие ќе бидат распределени меѓу различните брендови и производни капацитети на „Volkswagen“.

Како причини за планираните мерки компанијата ги наведува зголемениот глобален конкурентски притисок, промените во побарувачката и брзиот технолошки развој во автомобилската индустрија.

Одлуката му дава силен мандат на извршниот директор на „Volkswagen“, Оливер Блуме, да продолжи со промените што раководството и Надзорниот одбор ги сметаат за неопходни за обезбедување на долгорочната конкурентност на компанијата.

„Volkswagen“ во периодот што следува ќе мора да се справи со високите трошоци, послабата побарувачка и сè посилната конкуренција на глобалниот автомобилски пазар.

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