Колку чини реновирање на стан денес? Еве ја математиката

Дали сте за стан во стара зграда на кој му е потребно реновирање или стан во нова зграда во кој може да се вселите по принципот „клуч на рака“?

Ова е една од честите дилеми на оние што купуваат недвижен имот, дали ќе живеат во него или планираат да го изнајмат.

Кога ќе ги погледнете огласите за недвижнини што моментално се продаваат, не е невообичаено да се најде и постар стан на кој му е потребно реновирање, а чини повеќе од стан во нова зграда.

Според агентите за недвижности, дел од купувачите веруваат дека старите згради се со подобар квалитет од зградите што се градат денес.

Сепак, кога купувате стан за реновирање, не е доволно да се земе предвид само неговата цена. Тука се и трошоците за работи и материјали, но и времето потребно за организација, договор со мајстори и чекање работите да бидат завршени.

Колку чини молерисување на стан, средување на паркетот, како и изработка на целосно нова бања, зависи од многу фактори. Мајсторите инсистираат дека не можат да ја одредат цената, освен на лице место, да видат дека станот се поправа.

На цената на реновирањето влијае и тоа каде се наоѓа станот, односно колку е оддалечен од локацијата каде што живее мајсторот. Потоа, дали зградата има лифт, паркинг и дали се наплаќа, па дури и која сезона е.

Нова бања од 7 квадратни метри – околу 4.000 евра

За да се реновира бањата, потребни се тројца мајстори: водоводџија, керамичар и електричар. Идеално, тие влегуваат еден по друг, како што се менуваат фазите на работата. Во пракса, се случува едно лице да знае како да ги извршува сите три вида работа. Понекогаш водоводџиските и керамичките работи одат заедно.

„Потребни се околу 4.000 евра за да се претвори стара бања во сосема нова“, вели мајсторот водоводџија Боривоје.

Таа цена вклучува купување лепак, изолација, материјали за вода и канализација, санитарија и керамика, со просечен или малку подобар квалитет. Секако, и „неговите раце“.

Под идеални околности, реновирањето на бањата трае 10 дена. Меѓутоа, ако се случат некои непредвидени работи или нешто стане покомплицирано, може да потрае малку повеќе од две недели.

Првиот ден од работата е демонтажа на постојните санитарии, односно отстранување на старата керамика и отстранување на старата када.

Следниот ден се отстранува шут, но и демонтажа на старата водоводна и канализациска инсталација, како и подготовка на ѕидовите, односно штемување, за дистрибуција на новата инсталација.

Третиот ден започнува новата водоводна и канализациска инсталација.

Четвртиот ден е резервиран за крпење дупки и подготовка за изолација и отстранување на шут и чистење.

Петтиот ден, керамичарот започнува со премачкување на изолацијата, прва и втора рака.

Денот потоа започнува лепењето на керамиката, кое трае околу три дена.

Претпоследниот ден се завршува работата на керамиката и се врши фугирање.

На десеттиот ден се врши поставувањето на санитарните садови, а тоа треба да биде крајот на работата, ги објаснува фазите на реновирање на бањата водоводџијата Боривоје.

Кречење стан од 50 квадратни метри – од 300 до 750 евра

За стан од околу 50 квадратни метри, има малку повеќе од 150 квадратни метри за боење, бидејќи површината што треба да се бои ги вклучува ѕидовите и таванот. А за овие работи, мајсторите обично велат дека не сакаат да ја одредат цената додека не го видат бетонскиот стан што се варосува.

Колку чини кречење? Едноставно кречење на внатрешни ѕидови и тавани (2 слоја, материјали и работна рака) е помеѓу 2 и 5 евра/м2. Цената на кречење зависи главно од големината и сложеноста на површината што треба да се кречи. Користењето повеќе бои или изработка на декоративни елементи (на пр. лајсни за прозорци и врати) исто така може да ја зголеми цената.

Целиот стан може да се искречи, под идеални услови, за два до три дена, но ако нешто се искомплицира, боењето може да потрае и до 15 дена.

Декоративен ѕид и до 20 евра по квадратен метар

Најпопуларните техники за боење, кои луѓето ги бараат за еден или повеќе ѕидови во станот, моментално се зајдисонце и сахара.

И зајдисонце и сахара приближно чинат околу 15 до 20 евра по квадратен метар. Изгледаат навистина убаво, а клиентите често ги бараат сега. Травентино е убедливо најубавиот начин за декорирање на ѕид. Кога е добро направено, изгледа како вистинска тула и дава многу убав изглед. Но, травентиното е и најскапо. Чини и до 30 евра по квадратен метар.

Сите овие цени го вклучуваат и материјалот што мајсторот го купува сам.

Средување на паркетот – од 10 до 13 евра по квадратен метар

Повеќето стари станови имаат паркет. Понекогаш е толку оштетен што „нема помош“ и потоа мора да се извади и сè да се стави ново.

Но, сè додека паркетот не е скапан, ако не е оштетен и ако е барем добро залепен, со помош на добар мајстор, може да го врати својот стар сјај.

При уредување на паркетот, дупките прво се полнат со смеса наречена „parquet git“, а потоа доаѓа машинско брусење.

По брусењето на паркетот, следува лакирање, сушење на лакот и шмирглање. И таа работа се повторува три пати додека паркетот не го добие својот конечен сјај. Помеѓу нив, треба да поминат еден или два дена додека паркетот не се исуши.

Цената зависи и од состојбата на паркетот, приближно од 10 до 13 евра по квадратен метар. Ако станот има 50 квадратни метри, површината под паркетот е обично околу 40 квадратни метри, а паркетарите велат дека под идеални услови им треба околу една недела за да завршат сè.