Словенечките акции се уште се многу добра инвестиција

Словенечките акции не се интересни само поради дивидендите. Неколку од најголемите словенечки компании, исто така, ги подобруваат своите операции, пазарна позиција и способност да генерираат готовина за акционерите.

Крка останува најчистата приказна за долгорочен раст. Во првата половина од годината, ја зголеми продажбата и профитот, додека одржува висока профитабилност, проширувајќи го производството и додавајќи нови производи. За инвеститорите, важно е Крка да не избира помеѓу раст и дивиденди: таа знае како да инвестира во иднина, со редовно зголемување на исплатите на акционерите.

НЛБ станува повеќе од банка која заработува главно од повисоки каматни стапки. Кредитирањето во регионот расте, додека дигиталните услуги, управувањето со средства и поширокиот спектар на финансиски решенија стануваат сè поважни. Доколку банката продолжи да ги претвора профитите во повисоки дивиденди и внимателни инвестиции, таа ќе остане една од најинтересните домашни финансиски приказни.

Триглав е подефанзивна акција, но не стагнира. Осигурителната компанија ја зајакнува својата позиција во регионот, расте во управувањето со средства и создава темели за идни профити со своите полиси за осигурување. Некои години може да бидат обележани со големи загуби или флуктуации на финансиските пазари, но долгорочната приказна останува стабилна: силен бренд, широка мрежа и редовен паричен тек.

Од друга страна, “Лука Копер” се обложува на важноста на инфраструктурата. Пристаништето расте главно во контејнери и останува важна влезна точка за Централна и Источна Европа. Големите инвестиции во пристаништа, магацини и терминали бараат пари на краток рок, но го зголемуваат капацитетот и вредноста на компанијата на долг рок. Таква позиција не може брзо да се создаде на друго место.

“Петрол” е најризичната, но можеби најинтересната приказна за пресврт. Резултатите од оваа година беа под влијание на регулирањето на цените на горивата, а не на недостатокот на побарувачка. Продажбата на гориво, стоки и неколку други активности расте. Доколку владата го регулираше моделот на цени на начин што би овозможил нормално работење и инвестиции, профитот на Петрол би можел брзо да се врати на повисоки нивоа.

Крка, НЛБ, Триглав, Лука Копер и Петрол не се иста инвестиција. Затоа заедно тие претставуваат многу поинтересен домашен пазар отколку што често го опишуваме: од здравствена заштита и финансии до логистика и енергија.