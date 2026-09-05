Германскиот институт „IfW“ ја зголеми прогнозата за растот во 2026-та

Германскиот институт „IfW“ ја зголеми за половина процентен поен прогнозата за економскиот раст на најголемата европска економија во 2026-та година, посочувајќи на сè повеќе знаци дека таа ја поминала најниската точка на падот и повторно ја враќа економската динамика.

Институтот сега очекува бруто домашниот производ (БДП) да порасне за 1,3 отсто оваа година, наспроти претходната прогноза од 0,8 отсто. Како причина се наведува забележливото забрзување на економската активност и подобрувањето на расположението во деловниот сектор, и покрај геополитичките ризици.

Сепак, институтот предупреди дека закрепнувањето останува нестабилно, при што ризиците се поврзани со војната на САД и Израел во Иран, додека се очекува ефектот од фискалните стимулации да ослабне во следните години.

За 2027-ма година, „IfW“ ја задржа претходната прогноза за раст од 1 отсто. За 2028-ма година, институтот очекува растот да изнесува само 0,5 отсто.

Слабите резултати на Германија во последните години во голема мера се должат на структурни фактори, кои и понатаму ќе вршат притисок врз економската активност, посочуваат експертите.

Се очекува растот на извозот да продолжи по остриот пад во претходните години, но влошувањето на конкурентноста веројатно ќе доведе до ново губење на уделот на германските компании на светските пазари.

Со оглед на предизвиците со кои Германија се соочува како место за водење бизнис, приватните инвестиции најверојатно ќе останат на ниско ниво, додава институтот.