Македонија се приклучи на Вертикалниот гасен коридор: Гасоводната мрежа го поврзува Балканот со Централна Европа

Денес, Македонија официјално се приклучи на Вертикалниот гасен коридор (ВГК), регионален проект кој ги поврзува системите за транспорт на гас на Југоисточна и Централна Европа, изјави министерката за енергетика, рударство и минерални ресурси на Северна Македонија, Сања Божиновска.

Божиновска, пред нејзиното обраќање на шестиот самит во Солун, изјави дека Македонија ќе потпише меморандум за разбирање за приклучување кон проектот, заедно со Србија.

„Поголемиот дел од административната работа за интерконекторот со Грција е завршена, цевките се таму, сè што е поврзано со земјиштето е веќе во процес на обработка, така што сме на вистинскиот пат. Имаме 68 километри и напредуваме како што треба“, рече Божиновска.

Таа изјави дека јуни следната година е очекуваниот рок за завршување на интерконекторот со Грција.

„Минатата недела потпишавме договор со Србија – тоа е само 23 километри, но сè уште има долг пат бидејќи штотуку почнуваме. Тоа значи дека крајот на следната година, почетокот на 2028 година, односно сè ќе биде готово од Грција до Србија во 2028 година“, рече Божиновска.

Таа претходно изјави дека приклучувањето кон Вертикалниот гасен коридор ќе ѝ овозможи на Македонија пристап до дополнителни извори на гас, вклучително и течен природен гас (LNG) што пристигнува преку грчките терминали Александрополис и Ревитус.

Вертикалниот гасен коридор ја поврзува Грција со Бугарија, Романија, Молдавија и Украина, како и со Унгарија и Словачка, а неговото продолжување до Србија и Македонија дополнително го поврзува енергетскиот пазар на Балканот со Централна Европа.

Целта на проектот е да се овозможи испорака на гас од различни извори и негов транспорт до пазарите на Југоисточна и Централна Европа.