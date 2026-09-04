Трамп: Доколку ФЕД не ги намалат каматните стапки, САД ќе ја прекинат трговијата со земјите со кои имаат дефицит

Трамп го поднесе барањето откако беа објавени податоците според кои американските работодавци создале 162.000 нови работни места во август.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, повторно побара од Федералните резерви (ФЕД) да ги намалат каматните стапки.

Во исто време, тој се закани дека ќе ја прекине трговијата со земјите со кои САД имаат трговски дефицит доколку централната банка не ги намали трошоците за задолжување, објави CNBC.

Трамп го поднесе барањето откако беа објавени податоците според кои американските работодавци создале 162.000 нови работни места во август, значително повеќе отколку што очекуваа аналитичарите.

Стапката на невработеност остана на 4,1 процент.

„Намалете ги каматните стапки, бидејќи САД се многу посилни кредитно отколку што беа пред само кратко време“, рече Трамп на социјалната мрежа Truth Social, оценувајќи дека посилната економија треба да овозможи пониски каматни стапки.

Тој изјави дека Соединетите Американски Држави треба да имаат „најниска каматна стапка од која било земја во светот“, како што, според него, беше и претходно.

Потоа Трамп го зголеми притисокот врз Федералните резерви заканувајќи се дека, доколку стапките не се намалат, ќе престане да тргува со земјите со кои САД бележат дефицит.

„Намалете ја стапката или ќе престанам да тргувам со земјите со кои имаме дефицит“, рече американскиот претседател, наведувајќи дека таквата мерка би била подобра од царините.

Во исто време, Трамп ги повика членовите на Одборот на гувернери на Федералните резерви да дејствуваат во интерес на САД и ги критикуваше високите каматни стапки, тврдејќи дека тие ја ставаат американската економија во неповолна положба во споредба со другите земји.

Сепак, најновите податоци за вработеноста дополнително ги комплицираат очекувањата во врска со одлуката на Федералните резерви.

Растот на вработеноста од 162.000 во август беше далеку над прогнозите, додека стапката на невработеност остана непроменета на 4,1 процент.

Подобрите податоци од пазарот на трудот би можеле да го намалат притисокот за брзо намалување на каматните стапки, додека пазарите истовремено го проценуваат ризикот дека Федералните резерви би можеле да одржат рестриктивна монетарна политика поради сè уште покачената инфлација.

Трамп долго време врши притисок врз централната банка да ги намали каматните стапки, додека ФЕД нагласува дека е потребно одлуките за монетарната политика да се носат врз основа на економски податоци и во согласност со својот мандат.