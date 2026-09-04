ФАО: Светските цени на храната во август пораснаа на највисоко ниво за речиси четири години

Светските цени на храната пораснаа во август по втор пат по ред и сега се на највисоко ниво од ноември 2022 година, со зголемување на цените во сите категории на производи, објави денес Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО).

Индексот на цените на храната на ФАО (FFPI), кој ги следи месечните движења на цените на основните земјоделски производи на светскиот пазар, изнесуваше 133,3 поени во август, што претставува зголемување од 1,9 проценти во споредба со јули.

Најголем раст забележаа цените на шеќерот, кои скокнаа за 11,9 проценти на 106,4 поени и достигнаа највисоко ниво од јуни 2025 година.

ФАО вели дека на пазарот постои зголемена загриженост во врска со изгледите за глобалната понуда на шеќер во сезоната 2026/27.

„Продолженото топло и суво време доведе до намалени прогнози за приносот на шеќерна репка во Европската Унија, каде што веќе се очекуваше намалување на засадената површина во споредба со претходната сезона, додека временските услови поврзани со Ел Нињо продолжија да влијаат врз изгледите за производство во клучните земји производители во Азија“, се вели во соопштението.

Вредноста на индексот на цените на млечните производи се зголеми за 2,3 проценти на 119,2 поени, првенствено поради поскапото млеко во прав и сирење, а индексот на цените на житарките се зголеми за 2,2 проценти на 116,3 поени, што е највисоко ниво од мај 2024 година.

Меѓународните цени се зголемија во август за сите главни житарки, поткрепени од силната побарувачка, загриженоста за времето во врска со изгледите за земјоделските култури во клучните производствени региони и континуираната неизвесност околу извозните текови на Црното Море.

Светските цени на пченицата се зголемија за 2,6 проценти на годишно ниво, пченката за 2,5 проценти, сиракот за 3,9 проценти и јачменот за 2,6 проценти.

Вредноста на индексот на цените на месото се зголеми месечно за еден процент на 127,9 поени, со зголемување на цените на живиното, свинското и овчо месо, како и на растителните масла за 0,6 проценти на 196,9 поени, што е највисоко ниво од јуни 2022 година.

Растечките цени на палминото и соиното масло поради големата побарувачка за биодизел во Индонезија и САД ги засенија пониските цени на маслото од канола и сончоглед.

Вредноста на FFPI е повисока за 2,5 проценти во споредба со август 2025 година, но пониска за 16,8 проценти во споредба со рекордните вредности забележани во март 2022 година, се додава во извештајот на веб-страницата на ФАО.