Се потите повеќе од порано? Еве кога е сосема нормално, а кога прекумерното потење може да биде аларм!

Потењето е природен начин на телото за регулирање на температурата, но постојат ситуации кога влажната облека, потните дланки или будењето целосно испотени не се нешто што треба да се игнорира!

Потењето е сосема нормално кога телото е изложено на топлина, физички напор или силни емоции. За време на тренинг, топол ден, нервоза или возбуда, потните жлезди работат понапорно за да му помогнат на телото да се олади. Исто така, не е невообичаено некои природно да се потат повеќе од другите, особено на места како пазувите, дланките, стапалата и лицето. Само интензитетот на потењето затоа не е доволен за да се заклучи дека постои здравствен проблем – важно е кога се јавува и дали претставува промена во однос на она што е вообичаено за таа личност.

Алармот се вклучува кога потењето се јавува без очигледна причина. Ако некое лице се поти обилно додека се одмара, во соба со пријатна температура или во текот на ноќта, а тоа не се случило претходно, промената заслужува внимание. Особено ако потењето стане толку интензивно што ја натопува облеката или постелнината, се меша во секојдневниот живот или се јавува речиси секојдневно. Прекумерното потење може да биде состојба сама по себе, но понекогаш може да биде поврзано со одредени лекови, хормонални промени или други медицински состојби.

Ноќното потење е еден симптом што не треба автоматски да се припише на топлина. Ако спалната соба е топла или лицето е премногу облечено, сосема е очекувано да се поти во текот на ноќта. Меѓутоа, ако редовно се буди екстремно влажно иако нејзините услови на спиење се нормални, особено ако се појави необјаснето губење на тежината, долготрајна треска, силен замор или други нови симптоми, добра идеја е да се разговара со лекар. Причината може да биде безопасна, но важно е да се утврди што ја предизвикало промената.

Ненадејното и невообичаено потење придружено со други симптоми бара посебно внимание. Студената пот со болка или притисок во градите, отежнато дишење, несвестица, силна слабост или гадење може да бара итна медицинска евалуација. Истото важи и за обилно потење со знаци на тешка дехидратација или изразена конфузија. Во такви ситуации, не е добро да се чека потењето да престане, бидејќи е поважно да се процени што го предизвикало.

Најважно е да се направи разлика помеѓу „Се потам многу“ и „Одеднаш се потам многу повеќе од порано“. Ако прекумерното потење е присутно подолго време, се влошува или значително влијае на вашиот секојдневен живот, посетата на лекар може да помогне да се пронајде причината. Не треба да се плашите од секое потење на челото, но не треба ниту да ја игнорирате промената што телото постојано ја повторува. Потта е нормален дел од функционирањето на телото – она ​​што не треба да се занемари е кога телото почнува да се поти без јасна причина и на начин што не бил карактеристичен за него претходно.