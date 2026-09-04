Energy Delivery Solutions Инфо Поинт: Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 04 септември 2026 изнесува 179,78 евра за мегават час, на МЕМО 156,42 евра за мегават час

Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 04 септември 2026 просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 179,78 евра/mwh, додека на MEMO цената е 156,42 евра/mwh.
Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 98,60 евра за мегават час, а на MEMO 77,43 евра.
Цена на Storage MAX, индекс кој ја покажува разликата помеѓу часовните берзански цени помеѓу 12 и 14 часот наспроти часовните берзански цени во периодот помеѓу 18 и 20 часот, изнесува 146,17 евра за мегават час.
Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 72,33 евра, додека цената според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 71,19 евра.
Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката на електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.
The baseload day-ahead price for 04 September 2026 on the Hungarian power exchange HUPX is 179,78 EUR/MWh, while on MEMO the price is 156,42 EUR/MWh.
The average price of the Solar Peak hours (between 9:00 and 15:00) is 98,60 EUR/MWh at HUPX and 77,43 EUR/MWh at MEMO.
The Storage MAX price, an index that shows the difference between hourly stock exchange prices between 12:00 and 14:00 versus hourly stock exchange prices between 18:00 and 20:00, is 146,17 euros per megawatt hour.
The natural gas price at the Hungarian gas exchange CEEGEX is traded at 72,33 EUR/MWh while the TTF Dutch day-ahead market settled at 71,19 EUR/MWh.