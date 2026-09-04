Две златни признанија за вината „Волкано“ и „Монте Роса“ на винаријата „Монтеко“

Вината „Волкано“ и „Монте Роса“ на винаријата „Монтеко“ ја започнаа својата меѓународна приказна со значајни признанија на нивното прво интернационално оценување. Двете вина освоија златни одличја на престижниот натпревар „Мундус вини“ – 39th Grand International Wine Award 2026 во Германија, едно од најзначајните натпреварувања во светот за оценување на квалитетот на вината.

Врвниот квалитет и уникатниот вкус на „Волкано“ и „Монте Роса“ го освоија стручното жири на натпреварот. Значењето на златните признанија за овие две вина е уште поголемо со оглед на фактот дека станува збор за нивната прва берба, што претставува важна потврда за квалитетот и потенцијалот на новата винска приказна на „Монтеко“.

И двете вина се 100 отсто произведени од сортата „Каберне Совињон“, која е препознатлива за винаријата „Монтеко“. Грозјето потекнува од сопствените лозови насади на винаријата во кратовскиот регион, чиј специфичен тероар го сочинуваат и вулканските почви и надморската височина од околу 700 метри, што претставува еден од клучните елементи во препознатливиот карактер на вината.

– За нашата винарија, златните признанија за „Волкано“ и „Монте Роса“ претставуваат повеќе од награда за две вина. Тие потврдуваат дека нашите вина уште во својата прва берба и при првото меѓународно оценување, имаат потенцијал да бидат препознаени и подалеку од домашниот пазар – велат од „Монтеко“.

Ова признание ја истакнува посветеноста на „Монтеко“ кон создавање вина кои ја поврзуваат традицијата на кратовскиот регион, карактерот на сопствените лозови насади и современиот пристап кон производство, со амбиција македонското вино да добива сè позначајно место на конкурентната меѓународна винска сцена.