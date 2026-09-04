Засладените пијалаци под лупа поради ракот на желудникот

Засладените и газираните пијалаци можеби се едни од најчестите секојдневни навики, но ново истражување отвора сериозно прашање за нивното долгорочно влијание врз здравјето.

Студија во која биле анализирани податоци од повеќе од 112.000 возрасни лица покажала дека луѓето кои секојдневно консумирале најмалку еден засладен пијалак имале 2,45 пати поголема веројатност да развијат рак на желудникот во споредба со оние кои вакви пијалаци пиеле поретко од еднаш месечно.

Истражувањето било објавено во научното списание „Gastro Hep Advances“, а учесниците биле следени во текот на повеќе децении.

Во категоријата засладени пијалаци спаѓаат газираните сокови, енергетските пијалаци, засладените ладни чаеви, овошните напивки и други производи со додаден шеќер.

Ризокот расте од почеста консумација

Најизразена поврзаност била забележана кај луѓето кои пиеле повеќе од еден засладен пијалак дневно.

Кај оние кои вакви пијалаци ги консумирале само повремено, односно неколку пати неделно или месечно, истражувачите не забележале значително зголемување на ризикот.

Интересно е што разликата била особено изразена кај жените. Кај нив редовното консумирање било поврзано со повеќе од трикратно поголем ризик, додека кај мажите ризикот бил приближно двојно поголем.

Што може да стои зад ова?

Научниците не тврдат дека шеќерот во пијалаците директно предизвикува рак на желудникот.

Истражувањето покажува поврзаност, а не докажана причинско-последична врска.

Една од можните причини е тоа што честото внесување големи количества шеќер може да придонесе за зголемување на телесната тежина и метаболички нарушувања. Прекумерната телесна тежина, пак, е поврзана со зголемен ризик од повеќе видови рак.

Истражувачите го анализирале и внесот на фруктоза, која ја има во многу засладени пијалаци. Поголемиот внес бил поврзан со повисока стапка на рак на желудникот, особено кај жените. Сепак, не е докажано дека токму фруктозата е причината за оваа поврзаност.

Ракот на желудникот има и други фактори на ризик

Ракот на желудникот е меѓу значајните причини за смрт од рак во светот.

Меѓу познатите фактори кои можат да го зголемат ризикот се инфекцијата со бактеријата „Helicobacter pylori“, пушењето, прекумерното консумирање алкохол, како и исхраната богата со сол и чадени производи.

Недоволниот внес на свежо овошје и зеленчук исто така се смета за неповолен фактор.

Не значи дека еден сок е „опасност“

Авторите на истражувањето не велат дека повременото пиење газиран или засладен пијалак ќе предизвика рак.

Станува збор за долгорочна поврзаност забележана кај лица со почеста консумација.

Затоа, наместо секојдневното пиење засладени пијалаци да стане навика, подобар избор се вода, минерална вода и други незасладени пијалаци.

На крајот, важни се и количината, целокупната исхрана, физичката активност и останатите фактори кои влијаат врз здравјето.