„Dell“ повторно ги зголеми годишните прогнози по рекордните резултати

„Dell Technologies“ ја зголеми прогнозата за годишните приходи за 25 милијарди долари, истовремено зголемувајќи ја и прогнозата за профитот по вторпат оваа година, благодарение на наглиот раст на побарувачката за нејзините сервери за вештачка интелигенција.

Серверите опремени со чипови на „Nvidia“ се барани од клиенти меѓу кои се давателите на облачни услуги за вештачка интелигенција „Nscale“ и „CoreWeave“, за изградба на компјутерски кластери за обука и работа со AI-модели.

„Dell“ исто така ги штити своите маржи од последиците на недостигот на мемориски чипови во секторот, зголемувајќи ги цените на своите производи, вклучително и персоналните компјутери.

„Побарувачката се проширува и кај давателите на услуги кои не се поврзани со облак-компаниите, државните институции и корпоративните клиенти, а бројот на нашите клиенти надмина 6.500“, изјави главниот оперативен директор на „Dell“, Џеф Кларк, за време на разговорот по објавувањето на финансиските резултати.

„Во последните 12 месеци забележавме нарачки за AI-сервери во вредност од над 130 милијарди долари“, додаде тој.

Прогнозите на „Nvidia“ и „Super Micro“ од минатиот месец дополнително ја зајакнаа довербата на инвеститорите во одржливоста на бумот во областа на вештачката интелигенција.

„Dell“ ја зголеми прогнозата за годишните приходи од 167 на 192 милијарди долари, а прогнозата за коригираниот профит по акција ја зголеми на 25,50 долари, од претходно очекуваните 17,90 долари.

Компанијата, чии акции годинава ја зголемија својата вредност трипати, сега очекува приходите во фискалната 2027-ма година од серверите оптимизирани за вештачка интелигенција да достигнат 74 милијарди долари, што е зголемување во однос на претходната прогноза од 60 милијарди долари.

Приходите на компанијата во вториот квартал се зголемиле за 58 отсто, достигнувајќи рекордни 47 милијарди долари и надминувајќи ја прогнозата на LSEG од 44,92 милијарди долари. Коригираниот профит од 7,04 долари по акција исто така ги надминал очекувањата од 4,91 долар.

Продажбата на персонални компјутери на „Dell“ пораснала за 20 отсто, поттикната од корпоративните клиенти, слично како и кај „HP“. Кларк изјави дека приходите на одделот за персонални компјутери растат со најбрзо темпо во последните пет години.

Приходите на одделот на „Dell“ кој ги опфаќа производите за складирање податоци, софтверот и серверите скокнале за 89 отсто.

Продажбата на традиционалните сервери и мрежната опрема се удвоила, бидејќи клиентите ја модернизираат својата инфраструктура, а расте и побарувачката за сервери базирани на процесори кои обработуваат таканаречени агентски работни оптоварувања.