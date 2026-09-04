Скриен проблем кај современите 4K телевизори: Зошто постојано мора да ги менуваме каблите

Сè поголем број домаќинства, покрај паметен телевизор, имаат најмалку две гејминг-конзоли, уред за стриминг и дополнителен плеер.

Сепак, современите 4K телевизори и понатаму доаѓаат со само три или четири HDMI-приклучоци, па корисниците се принудени постојано рачно да ги менуваат каблите.

Проблемот станува уште поголем кога за целосно искористување на потенцијалот на конзоли како „PlayStation 5“ или „Xbox Series X“ е потребен побрзиот HDMI 2.1 стандард. Дури и поскапите модели најчесто нудат само два вакви влеза, при што едниот обично е резервиран за звучна лента преку eARC-функцијата. Кај поевтините телевизори ситуацијата е уште потешка, бидејќи вакви приклучоци често воопшто нема.

Корисниците кои не сакаат постојано да го поместуваат телевизорот и да ги префрлаат каблите мора да вложат во дополнителна опрема. Наједноставна опција е купување HDMI-разделник, додека корисниците со поголеми потреби купуваат AV-ресивери кои нудат и до осум влеза. Ваквите уреди лесно го решаваат проблемот, но претставуваат непланиран дополнителен трошок за веќе купениот телевизор.

Иако технологијата во конзолите и екраните се развива исклучително брзо, производителите на телевизори многу бавно го зголемуваат бројот на приклучоци. Долгиот животен век на конзолите и понатаму ги одржува старите уреди во употреба, па потребата од повеќе влезови постојано расте.

Додека компаниите не го променат пристапот, на купувачите им останува пред купувањето внимателно да го проверат бројот на приклучоци на задната страна од телевизорот.