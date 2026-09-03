Hisense ја претстави трансформацијата на паметниот дом базирана на вештачка интелигенција на IFA 2026 и го најави новото партнерство за UEFA EURO 2028™

На IFA 2026, водечкиот светски саем за апарати за домаќинство и потрошувачка електроника, Hisense Group ја претстави својата визија за ерата на вештачката интелигенција: трансформација на апаратите за домаќинство од пасивни уреди во интелигентни асистенти способни да ги предвидат потребите на корисниците. Благодарение на континуираните иновации, Hisense денес е еден од најбрзо растечките глобални брендови, а фудбалот има значајна улога во градењето на препознатливоста на компанијата. Затоа Hisense ќе го продолжи партнерството со UEFA и за претстојното UEFA EURO 2028™.

На IFA 2026, Hisense ја претстави следната генерација на оперативниот систем за поврзан дом V AIOS, кој користи вештачка интелигенција за да го разбере целокупното семејно опкружување. Надградувајќи повеќе од една деценија искуство со платформите VIDAA и ConnectLife, компанијата има за цел да создаде паметен дом кој не само што ги поврзува телевизорите и апаратите за домаќинство, туку и ги разбира навиките, потребите и односите меѓу членовите на семејството. V AIOS е дизајниран да ги препознава намерите на корисниците, да се приспособува на различни генерации во домаќинството и автоматски да ги координира уредите, содржините и услугите за поприродно и поперсонализирано искуство.

V AIOS може да ги препознава корисниците, да го разбира контекстот и емоциите, природно да комуницира со луѓето и самостојно да извршува задачи низ домот – од создавање идеална атмосфера за следење натпревар до грижа за благосостојбата и безбедноста на постарите членови на семејството. Истовремено, Hisense посветува големо внимание на приватноста, транспарентноста и локалната обработка на податоците (Edge AI), со цел да изгради систем кој не се темели само на можностите на вештачката интелигенција, туку и на довербата на корисниците.

Визијата на Hisense за ерата на вештачката интелигенција е апаратите за домаќинство да еволуираат од пасивни уреди во интелигентни асистенти кои можат да ги предвидат потребите на корисниците. Во срцето на оваа трансформација е ConnectLife, cloud-базирана платформа која ги поврзува телевизорите, мобилните уреди и апаратите за домаќинство во единствен екосистем на паметен дом. Со помош на напредна вештачка интелигенција, мултимодална интеракција (глас, слика и природен јазик), емоционална интелигенција и размена на податоци меѓу уредите, ConnectLife овозможува проактивни услуги во областите на готвење, перење, квалитет на воздух, управување со енергија и постпродажна поддршка. Системот исто така се поврзува со надворешни платформи, трговци и даватели на енергетски услуги.

Клучен дел од оваа трансформација е новата генерација AI Companion апарати, создадени за три главни сегменти од домашниот живот: готвење, грижа за облеката и управување со воздухот и енергијата. Овие производи ги автоматизираат и приспособуваат секојдневните активности – од креирање рецепти и поставување параметри за готвење до оптимизирање програми за перење и автоматско прилагодување на климата според преференциите на корисникот. Со понатамошното проширување во 2026 година, интелигентните асистенти на ConnectLife апликацијата имаат за цел да го префрлат фокусот од управување со уредите кон обезбедување паметни и интуитивни услуги, создавајќи уште поедноставно, поудобно и поповрзано животно искуство.

Брзиот глобален раст на Hisense се темели и на препознатливоста изградена преку фудбалот

Со 41 производствена локација, 32 центри за истражување и развој и 65 компании ширум светот, Hisense се разви во еден од најбрзо растечките глобални брендови во изминатата деценија, присутен на повеќе од 160 пазари. Вкупните приходи во овој период се удвоија и достигнаа 31,4 милијарди американски долари во 2025 година, додека приходите на меѓународните пазари пораснаа за дури 300%, достигнувајќи 15,5 милијарди долари во 2025 година. Во Европа, Hisense Europe годинава планира да надмине пет милијарди евра приход, со цел да достигне пазарен удел од 10%.

Фудбалот има значајна улога во градењето на глобалната препознатливост на брендот. Hisense во 2016 година стана првиот кинески спонзор во 56-годишната историја на UEFA EURO. Оттогаш партнерството со UEFA континуирано се развиваше, достигнувајќи ново ниво за време на UEFA EURO 2024™, кога Hisense, како официјален добавувач на VAR екрани, придонесе за поголема прецизност и фер судење. Како што беше најавено на IFA 2026 во Берлин, Hisense ќе биде официјален партнер и на следното Европско првенство, UEFA EURO 2028™.

„Големите партнерства се градат со текот на времето, а нашето патување со UEFA е доказ за тоа. Како прв кинески спонзор на UEFA EURO™, во изминатата деценија прераснавме од класичен бренд-спонзор во посветен технолошки партнер на UEFA за дисплеј решенија, напредувајќи заедно. Преку најсовремена технологија и импресивни доживувања, им овозможуваме на навивачите да бидат поблиску до возбудата на фудбалот. Со нетрпение го очекуваме следното поглавје во нашата соработка со UEFA и создавањето уште повеќе незаборавни моменти за навивачите ширум светот“, изјави Кетрин Фанг, потпретседател на Hisense Group.

Директорот за маркетинг на UEFA, Ги-Лоран Епштајн, изјави: „Ни претставува особено задоволство што ќе го продолжиме партнерството со Hisense за UEFA EURO 2028™. Нивната континуирана поддршка на европскиот фудбал низ четири последователни UEFA EURO турнири ја потврдува силата на нашата соработка и заедничката амбиција за создавање значајни искуства за навивачите. Со нетрпение очекуваме заедно да го направиме следното Европско првенство незаборавно.“

Покрај маркетингот, силен бренд се гради и преку долгорочни инвестиции, доверба и мерливи резултати. Затоа одговорното работење претставува важен дел од стратегијата на Hisense.

Единствени во индустријата со две последователни EcoVadis Платинести медали

Hisense Europe годинава повторно ја доби највисоката EcoVadis Платинеста медала за својата европска производствена база Gorenje, втора година по ред, со што се вбројува меѓу најдобрите 1% од повеќе од 150.000 компании оценувани ширум светот. Gorenje е единствениот производител на големи апарати за домаќинство во светот што може да се пофали со ова достигнување.

Посетителите на IFA во Берлин можат да ги искусат најновите апарати и паметни решенија за домот од брендовите Hisense, Gorenje и Asko во изложбениот простор на Hisense во халата 23а, до 9 септември.