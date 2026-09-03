Бруто-домашниот производ порасна за 4.3 % во второто тримесечје

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) во второто тримесечје од 2026 година е 4.3 %.

Во второто тримесечје од 2026 година, поголем пораст е забележан во секторот Ѓ – Градежништво од 21.9 % и од 5.1 % во секторите Њ, О и П – Уметност, забава и рекреација; Други услужни дејности; Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби.

Финалната потрошувачка во второто тримесечје од 2026 година номинално расте за 7.0 %, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ е 83.2 %.

Бруто-инвестициите во второто тримесечје од 2026 година номинално растат за 14.5 % како резултат на порастот на бруто-инвестициите во основни средства.

Според сезонски и календарски прилагодените податоци, стапката на раст на бруто-домашниот производ во второто тримесечје од 2026 година, во однос на второто тримесечје од 2025 година, е 4.0 %.