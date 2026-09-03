Хајделберг Факултет Скопје и Вработување HR Solutions со партнерство за поблиско поврзување на студентите со бизнис-секторот

Новото партнерство ја зајакнува практичната компонента на студирањето и отвора дополнителни можности студентите уште за време на образованието да стекнуваат професионални навики, искуство и директен контакт со компаниите.

Хајделберг Факултет Скопје и Вработување HR Solutions склучија партнерство насочено кон уште посилно поврзување на високото образование со реалните потреби на бизнис-секторот и пазарот на труд.

Соработката произлегува од заедничката определба студентите да не го имаат првиот сериозен контакт со компаниите дури по дипломирањето, туку уште во текот на студирањето да се запознаваат со реалната деловна средина, да развиваат професионални навики и да стекнуваат искуство кое ќе им овозможи полесно да преминат од академската средина кон професионалната кариера.

Преку партнерството се предвидува развој на активности за едукација, практична работа, кариерен развој и непосредно поврзување на студентите со компании и професионалци од различни индустрии. На тој начин дополнително се зајакнува моделот на Хајделберг, во кој практичната подготовка и соработката со бизнис-заедницата се важен дел од образованието.

Дарко Велков, претседател на Бизнис советот на Хајделберг Факултет Скопје и генерален менаџер на Vrabotuvanje.com, нагласува дека на компаниите им се потребни нови генерации кои многу порано ќе бидат подготвени за реалната деловна средина.

„Бизнис-заедницата има потреба од нови генерации кои ќе бидат побрзо и подобро воведени во бизнисот. Потребни ни се млади луѓе кои, покрај образованието, ќе имаат и практично искуство и разбирање за начинот на кој функционираат компаниите. Токму затоа е важно бизнис-секторот активно да се вклучи и заеднички да работиме на подготовката на младите генерации“, истакнува Велков.

Во своето обраќање до родителите, Велков посочува и дека денешниот пазар на труд бара многу повеќе од формално образование – младите треба да стекнат искуство и деловни навики уште пред да ја започнат својата прва професионална работа. Како што нагласува, за успехот на младите е неопходно образованието и бизнис-структурите да функционираат заедно, со цел знаењето стекнато на факултет да има директна примена во реалната економија.

„Нашата цел е студентите да не дипломираат само со академско знаење, туку со искуство, професионални навики и јасна претстава за тоа што компаниите очекуваат од нив. Партнерството со Вработување HR Solutions ни овозможува уште посилно да го поврземе образованието со пазарот на труд и да создадеме дополнителни можности студентите да го започнат својот професионален развој уште додека студираат.“

Партнерството претставува продолжување на пристапот што Хајделберг Факултет Скопје го развива преку германскиот модел на практично ориентирано образование – поврзување на академското знаење со компаниите, практичното искуство и компетенциите што се бараат на современиот пазар на труд.

За Вработување HR Solutions, соработката претставува можност долгогодишното искуство во областа на човечките ресурси, регрутацијата и следењето на потребите на работодавачите да се стави директно во функција на развојот на идните професионалци. Vrabotuvanje.com е активен на македонскиот пазар повеќе од две децении и денес функционира како дел од Alma Career, со искуство во посредување при вработување, HR услуги и поврзување на компании со кандидати.

Со оваа соработка, Хајделберг Факултет Скопје и Вработување HR Solutions испраќаат заедничка порака: подготовката за кариера не треба да започне по дипломирањето – таа треба да започне уште за време на студиите.