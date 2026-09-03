Америка подготвува нови царини за чипови! Американските производители нема да плаќаат ништо

Американската администрација подготвува нова царинска рамка за увоз на полупроводници, изјави денес секретарот за трговија на Соединетите Американски Држави, Хауард Лутник, и додаде дека сите релевантни компании се свесни за претстојните мерки.

„Она што ќе го видите е насочена и намерна царинска политика која во основа вели дека ако произведувате тука (во САД), не плаќате ништо, но ако не произведувате тука, очекувајте да платите за да влезете на најголемиот пазар во светот“, рече Лутник.

Тој нагласи дека целта на оваа политика е да се пресели производството на чипови на територијата на Соединетите Американски Држави.

Со оваа изјава, Лутник ги потврди изјавите на бриселскиот портал Политико од минатата недела, кој објави дека Белата куќа го разгледува овој потег.

Зборувајќи за неодамнешниот колапс на преговорите за трговски договор со Канада, во кој стапија на сила американските царини од 50 проценти за канадска стока, Лутник ги повтори обвинувањата против Отава.

Тој изјави дека канадските преговарачи почнале да додаваат „нереални барања“ пред крајниот рок, првенствено во врска со извозот на средни и тешки камиони.

„Го прашав еден од нивните министри дали намерно се обидуваат да ги уништат преговорите, на што тој одговори дека не му е дозволено да го каже тоа. Го уништија договорот исклучиво од политички причини“, рече Лутник, признавајќи во исто време дека американската страна, исто така, презентирала дополнителни барања во последен момент.