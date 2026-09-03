„Uber“ ќе отпушта работници, компанијата прави голема реорганизација

Американската компанија „Uber“ ќе отпушти околу 3.300 вработени, односно приближно 10 отсто од својата работна сила, во рамки на голема реорганизација насочена кон намалување на трошоците и поедноставување на организациската структура.

Извршниот директор на „Uber“, Дара Хосровшахи, изјави дека компанијата станала премногу сложена, што го забавувало донесувањето одлуки.

Како дел од промените, „Uber“ речиси за половина ќе го намали бројот на мали тимови во кои раководителите имаат само еден или двајца директно подредени. Истовремено, бројот на вработени кои во организациската структура се наоѓаат седум нивоа под извршниот директор ќе биде намален за 20 отсто.

Компанијата планира и спојување на одделни тимови, како и поголема концентрација на вработените во клучните деловни центри, пред сè во Њујорк и Сан Франциско.

Повеќето вработени кои моментално работат на далечина ќе мора да се преселат поблиску до овие центри. Работа исклучиво од далечина ќе биде дозволена за само околу еден отсто од вработените.

„Uber“ сепак го задржува правилото според кое вработените мора да работат најмалку три дена неделно од канцеларија.

Одлуката за намалување на бројот на вработени доаѓа во период кога акциите на „Uber“ имаат послаб резултат од почетокот на годината. Нивната вредност паднала за околу осум отсто, со што компанијата заостанала зад поширокиот берзански индекс S&P 500.

Инвеститорите сè повеќе се загрижени и поради растечката конкуренција од компаниите кои развиваат автономен превоз.

Особено внимание привлекува „Waymo“, која развива услуги за превоз со автономни возила и долгорочно би можела да претставува сериозна закана за доминантната позиција на „Uber“ на северноамериканскиот пазар.

Со новата реорганизација „Uber“ се обидува да ја поедностави структурата, да го забрза донесувањето одлуки и да ги намали оперативните трошоци.