„Mitsubishi“ го враќа легендарниот „Pajero“ (ФОТО)

По пет години пауза, „Mitsubishi“ го враќа легендарниот „Pajero“, овојпат како целосно нов теренски SUV со седум седишта.
Новиот модел е долг 4,92 метри, широк 1,93 и висок 1,91 метар, а е поставен на цврста рамовска платформа споделена со пикапот „Triton“.
„Pajero“ добива погон на четири тркала „Super Select 4WD-II“ и систем „Super-All Wheel Control“, наменет за подобра стабилност и контрола и на асфалт и на тежок терен.
Внатрешноста е значително полуксузна од претходните генерации. SUV-от има три реда седишта и простор за седум патници, два 14,3-инчни екрани, аудиосистем „Yamaha“ со 12 звучници, тризонска климатизација и физички команди за најважните функции.
Под хаубата ќе се најде 2,4-литарски турбодизел од „Triton“, поврзан со осумстепен автоматски менувач и погон на сите четири тркала.
„Mitsubishi“ планира „Pajero“ да стане цела фамилија теренски модели, по примерот на сè пошироката палета на „Land Cruiser“ на „Toyota“.
Првите пазари на кои ќе се појави новиот „Pajero“ се Тајланд, Јапонија и Австралија, а потоа моделот треба да биде достапен во околу 100 земји.