„Apple“ најави „нешто големо“ за следната недела

Во својата прва порака до вработените откако ја презеде функцијата извршен директор, Тернус навести дека „Apple“ уште следната недела подготвува големо претставување.

„Постои огромен интерес за претставувањето следната недела, кое ќе биде феноменално“, им порача Тернус на вработените, без да открие кои производи ќе ги претстави „Apple“.

Дополнителна мистерија создаде и Грег Џозвијак, директорот за маркетинг, кој во објава на социјалните мрежи порача дека компанијата има „уште нешто да каже“ во среда, 9-ти септември.

„Apple“ веќе потврди дека тој ден ќе го одржи својот голем септемвриски настан, кој започнува во 19 часот по средноевропско време.

Според досегашните информации и очекувања, главни ѕвезди на настанот би требало да бидат „iPhone 18 Pro“ и „iPhone 18 Pro Max“, но посебно внимание би можел да привлече и првиот преклоплив „iPhone“ во историјата на компанијата.

„Apple“ истовремено би можел да ги претстави и „Apple Watch Series 12“ и „Apple Watch Ultra 4“, додека меѓу можните премиери се споменуваат и „AirPods 5“.