Дали ЕЦБ наговестува зголемување на каматните стапки следната недела

Членот на Управниот совет на Европската централна банка (ЕЦБ) и претседател на Бундесбанката, Јоаким Нагел, денес сигнализираше дека ЕЦБ ќе ги зголеми каматните стапки следната недела, но во исто време рече дека не треба да очекуваме однапред одреден пат на понатамошно затегнување на монетарната политика.

„Пазарите проценуваат дека веројатноста да ги зголемиме каматните стапки на септемврискиот состанок е повеќе од 95 проценти и би рекол дека тие имаат прилично добро разбирање за тоа како веројатно ќе реагираме во оваа фаза“, рече Нагел во интервју за „Монд“.

Тој не сакаше да ги објави насоките за понатамошното дејствување на Европската централна банка по септември, додавајќи дека одлуките ќе се носат од состанок до состанок, во согласност со новите економски податоци.

Нагел проценува дека растот на приносите на финансиските пазари ја комплицира ситуацијата за ЕЦБ, бидејќи поскапото финансирање може да влијае на економската активност, инвестициите и условите за задолжување на државите и компаниите.

Претседателот на Бундесбанката зазема позиции што отстапуваат од традиционално конзервативната позиција на германската централна банка.

Тој го поддржа укинувањето на германската уставна сопирачка за долг, односно правилото што ги ограничува буџетските дефицити под нормални околности, како и можноста за заедничко задолжување од страна на земјите-членки на ЕУ.

Јоаким Нагел ги објаснува своите ставови со потребата од посилна европска интеграција и желбата Бундесбанката да биде дел од европскиот процес на донесување одлуки.

Во исто време, тој потврди дека е еден од кандидатите за највисоката позиција во Европската централна банка, откако ќе истече мандатот на сегашната претседателка Кристин Лагард во 2027 година.

Сепак, германската влада сè уште официјално не ја поддржала неговата кандидатура.