Работиш од дома? Шефот можеби веќе те прескокнал за унапредување

Работиш повеќе, ги завршуваш обврските навреме, телефонот не престанува да ѕвони, а лаптопот понекогаш се затвора дури навечер. Сепак, кога ќе дојде време за унапредување или покачување на платата, предност може да има колегата што секој ден седи во канцеларија. Работата од дома донесе поголема слобода за милиони вработени, но истражувањата покажуваат дека физичкото отсуство од работното место сè уште знае да има цена.

Истражување спроведено меѓу повеќе од 1.000 менаџери во Велика Британија покажа дека вработените кои работат од дома потешко доаѓаат до унапредување и повисока плата во споредба со колегите кои секојдневно се во канцеларија. Кај хибридниот модел, со два дена работа од дома и три дена во канцеларија, шансата за избор за унапредување била за 7,7 проценти пониска, а за зголемување на платата за 7,1 процент. Кај оние кои целосно работеле од дома, разликата била уште поголема.

Причината, според познавачите на работните односи, не мора да биде послаб резултат. Често станува збор за нешто многу поедноставно. Кого гледа шефот почесто?

Вработениот што секој ден е во канцеларија полесно станува дел од разговорите, состаноците, кратките консултации и неформалните контакти. Некогаш е доволно да биде во вистинската просторија во вистински момент. Оној што работи од дома може да ги исполнува сите задачи, но дел од неговата работа останува помалку видлива.

Уште претходни истражувања покажувале слична слика. Работниците од дома често биле позадоволни од својата работа и продуктивноста не морала да биде пониска, но во дел од компаниите напредувале побавно или добивале помали покачувања. Истражување меѓу канцелариски работници покажало и дека продуктивноста при работа од дома може да се зголеми, без тоа автоматски да значи и поголема награда.

„Канцеларијата им ја олеснува работата на мрзливите менаџери“, гласи една од поострите оценки на познавачите на организацијата на работата, со објаснување дека физичкото присуство им овозможува на раководителите полесно да стекнат впечаток дека некој работи, само затоа што го гледаат зад биро.

Но, тука има една важна нијанса.

Поновите истражувања покажуваат дека проблемот не е нужно самата работа од дома, туку начинот на кој е организирана. Големо истражување на хибридниот модел, во кое вработените работеле од дома два дена неделно, не пронашло пад на продуктивноста ниту помала веројатност за унапредување во период од две години. Истовремено, бројот на вработени кои ја напуштале компанијата бил помал.

Разликата, според економистите што го проучуваат пазарот на труд, може да биде во тоа колку работата од дома е нормална во самата компанија. Кога поголем дел од тимот работи на ист начин, негативниот ефект врз кариерата значително се намалува. Истото важи и кога самиот менаџер редовно работи од дома. Таквите раководители, покажуваат истражувањата, многу поретко ги казнуваат вработените поради тоа што не се физички присутни.

Со други зборови, проблемот станува поголем кога еден или двајца вработени се дома, а останатите, заедно со шефот, секој ден се во канцеларија.

За компаниите ова значи дека оценувањето на вработените само според тоа колку често се гледаат во ходникот или на состанок може да даде погрешна слика. Познавачите укажуваат дека резултатите, исполнетите задачи, роковите и квалитетот на работата треба да имаат поголема тежина од физичкото присуство.

А за вработените од дома останува една прилично практична лекција. Добрата работа не е секогаш доволна ако никој не ја гледа. Понекогаш мора и да се покаже што е сработено, да се одржува редовен контакт со тимот и да не се исчезне од радарот на раководителот.

Лаптопот може да биде дома. Кариерата, сепак, сè уште во голем дел се решава во канцеларијата.

Б.З.М.