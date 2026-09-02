Шпаркасе Банка и Winner Life со Unit Linked – инвестиција и заштита за иднината

Шпаркасе Банка и Winner Life ти овозможуваат да направиш чекор кон посигурна иднина, со решение што ги поврзува инвестирањето и животното осигурување во еден продукт.

Со животното осигурување Unit Linked добиваш можност дел од средствата да ги насочиш кон инвестициски фондови, со потенцијал за раст на нивната вредност, а истовремено да имаш и животно осигурување како дополнителна финансиска заштита за тебе и за твоето семејство.

Unit Linked е наменет за оние што сакаат активно да размислуваат за својата финансиска иднина, да штедат, да инвестираат и притоа да имаат осигурителна заштита. Средствата се инвестираат преку инвестицискиот фонд WFP Грац, Австрија, а со производот е овозможена и распределба на инвестицијата во два фонда, во согласност со избраниот сооднос.

Дополнителна вредност во актуелната понуда е што со секоја полиса Unit Linked добивате ГРАТИС дополнително осигурување од траен инвалидитет во траење од 1 година.

Инвестирај во својата иднина. Осигури го она што ти е најважно.

Дознај повеќе за Unit Linked со клик на линкот или на 02 15 050 и поднеси барање во најблиската експозитура на Шпаркасе Банка