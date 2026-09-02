АМЕРИКАНСКИОТ ПАЗАР НА ТРУД ГИ МЕНУВА ПЕРСПЕКТИВИТЕ: Објавена е листата од 12 занимања што ќе изгубат најмногу работници до 2035 година

Пазарот на труд во САД би можел значително да се промени во следната деценија. Иако се очекува силен раст за одредени професии, некои професии ќе изгубат голем број вработени, првенствено поради автоматизацијата, вештачката интелигенција и развојот на нови технологии.

Според проекциите на Бирото за статистика на трудот на САД (BLS) за периодот од 2025 до 2035 година, вкупната вработеност во САД треба да порасне за 3,5 проценти. Сепак, зад вкупниот раст стојат големи разлики меѓу професиите.

Дактилографите на врвот на листата

Најголем процентен пад се очекува кај обработувачите на текст и дактилографите. Бројот на вработени во оваа област би можел да се намали за дури 34,4 проценти – од приближно 40.400 во 2025 година на приближно 26.500 во 2035 година.

BLS објаснува дека традиционалните работни места за пишување се повеќе се заменуваат со автоматизирани процеси и технологии базирани на машинско учење, додека дел од поранешните задачи на дактилографите сега ги извршуваат вработени на други позиции, објавува Business Insider.

Ова се 12-те занимања кои се најмногу изложени на ризик од пад

Според проекциите на BLS, најголем процент на намалување на бројот на вработени од 2025 до 2035 година се очекува во овие професии:

-обработувачи на текст и дактилографи – 34,4 проценти;

-телефонски оператори – 27,6 проценти;

-оператори на телефонска централа – 26 проценти;

-работници за внесување податоци – 25,5 проценти;

-работници кои прават калапи и јадра во леарници – 23 проценти;

-изработувачи на метални и пластични модели – 22,8 проценти;

-телемаркетинг – 21,4 проценти;

-работници за рачно брусење и полирање – 19,2 проценти;

-работници кои зацврстуваат кровови во рудници – 18,9 проценти;

-работници за рачно сечење и кроење – 18,9 проценти;

-работници за поврзување и завршна обработка на преси – 17,5 проценти;

-службеници за прием и обработка на нарачки – 17,5 проценти.

Автоматизацијата прво ги погодува рутинските работни места

Занимањата засновани на повторување на рутинските канцелариски задачи се особено изложени на ризик.

Бројот на вработени за внесување податоци, според проекциите, треба да се намали од околу 131.800 на 98.200, или за 25,5 проценти. Може да има само околу 2.500 телефонски оператори, во споредба со приближно 3.500 во 2025 година, додека бројот на оператори на централа може да се намали од 35.400 на 26.200.

Телемаркетингот, исто така, очекува голем пад. Побарувачката за овие работници, според BLS, е под влијание на зголеменото присуство на други форми на дигитален маркетинг, како и промените во регулативите што ги регулираат телефонските повици.

Промени доаѓаат и во фабриките

Новите технологии не само што ги менуваат канцелариските работни места. Меѓу занимањата со најголем очекуван пад се бројни работни места во производството и индустријата.

Бројот на работници што изработуваат калапи и јадра во леарниците би можел да се намали за 23 проценти, додека се очекува моделарите за метал и пластика да забележат пад од 22,8 проценти.

Една од причините е развојот на нови производствени технологии, меѓу кои е сè пораспространетото 3D печатење, кое ја намалува потребата за одредени традиционални процеси.

Сè уште ќе има повеќе работни места

Падот на одредени професии не значи дека американскиот пазар на трудот како целина ќе има помалку работни места. Напротив, BLS проценува дека вкупниот број на вработени ќе порасне од околу 170,3 милиони во 2025 година на 176,2 милиони во 2035 година. Тоа е зголемување од приближно 5,9 милиони работни места.

Во исто време, се очекува силен раст во здравството и социјалната заштита. Меѓу професиите со најголем потенцијал за зголемување на бројот на вработени се асистентите за домашна и лична нега, медицинските сестри и развивачите на софтвер.

Некои стари занимања отстапуваат место на нови

Промените покажуваат дека пазарот на трудот не исчезнува, туку ја менува својата структура. Работните места засновани на повторување на истите задачи и обработка на големи количини на податоци се сè повеќе подложни на автоматизација, додека потребата од вработени чија работа бара експертиза, адаптација, донесување одлуки и директна работа со луѓе расте.

Меѓу занимањата за кои BLS предвидува значителен пад се издавачите на десктоп. Нивниот број би можел да се намали за 14,5 проценти, бидејќи дел од нивните задачи сè повеќе ги преземаат графички и веб дизајнери и уредници, додека содржината сè повеќе се објавува електронски наместо во печатена форма.

Следната деценија не мора да значи помалку работа, туку различна распределба на работните места. Додека професиите што со децении беа вообичаени во канцелариите и индустријата постепено губат вработени, технолошкиот развој истовремено ја зголемува потребата за некои други занимања.