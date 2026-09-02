Не е повеќе стандард 120/80: Еве каков крвен притисок треба да имате според возраста

Крвниот притисок од 120/80 не е единствената нормална вредност, а со возраста крвните садови стануваат помалку еластични, поради што притисокот кај многу луѓе постепено се зголемува. Сепак, ова не значи дека секое зголемување е нормално само затоа што некој е постар.

Промени со возраста: Со возраста, крвните садови стануваат помалку еластични, па притисокот кај многу луѓе постепено се зголемува, но вредностите не се проценуваат само врз основа на еден број или само години.

Препорачани вредности: Како практична насока, пожелно е повеќето возрасни да имаат крвен притисок под 120/80 mmHg, додека вредностите околу или над 140/90 mmHg се сметаат за покачени во лекарската ординација.

Влијание на надворешни фактори: Притисокот може да варира во текот на денот, а резултатот е под влијание на стрес, кафе, физичка активност, цигари, па дури и начинот на кој сте седнале пред мерењето.

Правилно мерење: Пред мерењето, седнете тивко најмалку пет минути со стапалата рамни на подот, раката на нивото на срцето, без да зборувате и да консумирате кафе, цигари или физички напор.

Доколку покачените вредности се повторуваат во текот на неколку дена, задолжително консултирајте се со лекар, додека во случај на екстремно висок притисок придружен со симптоми како што се болка во градите или отежнато дишење, неопходна е итна медицинска евалуација.