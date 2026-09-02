Цените на нафтата над 92 долари за барел

Цените на нафтата се искачија над 92 долари за барел на меѓународните пазари во вторникот, бидејќи трговците ги обновија стравувањата за снабдувањето со енергија од Блискиот Исток, бидејќи тензиите меѓу САД и Иран продолжија.

На лондонскиот пазар, барелот се тргуваше попладне по цена од 92,35 американски долари, што е за 1,86 американски долари повеќе отколку на крајот од тргувањето претходниот ден. На американскиот пазар, цената на барелот се зголеми за 2,33 американски долари, на 88,09 американски долари, објавува Hrportfolio.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во понеделник се закани со нови напади врз Иран, откако таа земја и САД разменија напади за прв пат од крајот на јули, зголемувајќи ги тензиите во конфликтот што неодамна се претвори во економски.

„Меѓусебниот ракетен оган меѓу САД и Иран ја потврдува позицијата на оние кои веруваат дека овој конфликт, дури и ако не е „бесконечна војна“, ќе трае“, рече аналитичарот на PVM, Џон Еванс.

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан во вторникот изјави дека неговата земја ќе возврати доколку САД не ги исполнат своите обврски според привремениот договор од јуни за прекин на нивниот конфликт.

Напорите на медијаторите, вклучувајќи ги Катар и Оман, да постигнат договор за повторно отворање на Ормускиот теснец, низ кој минуваа околу една петтина од светските испораки на нафта и течен природен гас (LNG) пред почетокот на војната на крајот на февруари, досега не вродија со плод.

„Новите напади меѓу САД и Иран предизвикаа загриженост за долгорочни прекини во протокот на енергија низ Ормускиот теснец“, рече аналитичарот на Саксо банка, Оле Хансен.

Супертанкерите, од кои два превезуваа саудиска нафта, беа погодени од непознати ракети во понеделник, со разлика од неколку минути, додека минуваа низ Ормускиот теснец.

Бројот на регистрирани товарни бродови што поминаа низ Ормускиот теснец во понеделник остана на околу пет дневно, што е под десетдневниот просек од околу 14 бродови, покажаа податоците на компанијата Кплер. Ниту еден од тие пет бродови не беше танкер за течности.

Одделни пресметки на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) покажуваат дека барелот од кошничката за нафта на нејзините членки порасна за 2,39 долари во понеделник во однос на претходниот ден, на 91,98 долари.