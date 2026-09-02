Wall Street: Индексите започнаа негативно во септември

Американските акции паднаа во вторникот, првиот ден од септември, бидејќи загриженоста за инфлацијата и повисоките цени на нафтата ги зголеми приносите од обврзниците во САД и во странство, зголемувајќи ја загриженоста дали Федералните резерви ќе ја заострат монетарната политика подоцна овој месец.

Индексот Dow Jones Industrial Average изгуби 419,02 поени, или 0,79%, и заврши на 52.766,88. S&P 500 падна за 0,71% на 7.631,47, додека Nasdaq Composite се повлече за 1,03% и затвори на 26.099,77.

Цените на нафтата пораснаа откако Централната команда на САД соопшти дека американските сили напаѓаат цели на Корпусот на Исламската револуционерна гарда во Иран. Цените на американската нафта се зголемија за 5,2% и затворија на 90,22 долари за барел. Фјучерсите на Брент додадоа 4,6% и затворија на 94,65 долари.

Ова придонесува за порастот на нафтата на почетокот на неделата по продолжувањето на воените дејствија меѓу САД и Иран. Во понеделникот, танкер што минуваше низ Ормутскиот теснец беше погоден од три непознати ракети. Покрај тоа, претседателот Доналд Трамп се закани дека ќе одговори на најновите напади на Иран врз американските воени бази во регионот, изјавувајќи за Фокс њуз во понеделникот дека „ќе ги удри силно“.

Глобалните приноси од обврзници, исто така, продолжија да растат во вторник. Приносот на 10-годишните американски државни обврзници достигна нивоа невидени од јануари 2025 година. Приносот на 10-годишните јапонски обврзници достигна највисоко ниво од август 1996 година, додека референтниот принос на Германија се искачи на највисоко ниво од 2011 година.

Приносите низ целиот свет во последно време растат, бидејќи трговците се загрижени дека постојано повисоките цени на нафтата би можеле да ја поттикнат инфлацијата и да влијаат на патот на каматните стапки на ФЕД. Следниот состанок на централната банка е закажан за две недели. Дополнително, септември беше историски лош месец за акциите.

„Секогаш и засекогаш, берзата ќе се бори да ги свари големите и донекаде нестабилни движења на пазарот на обврзници“, рече Рос Мејфилд, инвестициски стратег во Берд. „Мислам дека ова е со нас на краток и на долг рок“.

И покрај загриженоста за инфлацијата, Мејфилд рече дека едноставно нема доволно промени во економските податоци за да се поддржи зголемувањето на каматните стапки во септември. Цените на фјучерсите на фондовите на Фед моментално покажуваат 68% шанса централната банка да ги зголеми каматните стапки на следниот состанок, според алатката FedWatch на CME.

„Знам дека пазарот во моментов очекува зголемување или барем става поголема перспектива за зголемување отколку за задржување. Сè уште мислам дека ќе ги задржат во септември, но веројатно ќе мора да ги зголемат барем еднаш пред крајот на годината“, рече тој, предупредувајќи дека „многу работи можат да се променат“ пред состанокот, особено со извештајот за платите надвор од земјоделството за август што треба да биде објавен во петок.