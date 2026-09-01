Овие мали плодови прават чуда за срцето: Тие се богати со здрави состојки кои влијаат на целиот организам

Маслинките не се само вкусен додаток на јадењата. Тие се богати со незаситени масни киселини, влакна, витамин Е и разни растителни соединенија кои имаат антиоксидантни и антиинфламаторни својства.

Затоа тие се важен дел од медитеранската исхрана, која е поврзана со бројни здравствени придобивки.

Што има во маслинките?

Маслинките содржат околу 11 до 15 проценти масти, а повеќе од 70 проценти се мононезаситена олеинска киселина. Покрај здравите масти, тие содржат влакна, витамин Е, железо, бакар и калциум.

Од особен интерес се полифенолите и другите растителни соединенија, вклучувајќи олеуропеин, хидрокситирозол, тирозол и флавоноиди. Тие дејствуваат како антиоксиданси и можат да помогнат во заштитата на клетките од оксидативен стрес.

Незрелите маслинки се многу горчливи поради олеуропеинот, па затоа мора да се обработуваат пред јадење, обично со натопување, ферментација или конзервирање. Овие процеси влијаат на нивниот вкус, боја и состав.

Придобивките од маслинките за срцето

Една од важните придобивки од маслинките е поврзана со здравјето на срцето и крвните садови.

Олеинската киселина е дел од исхраната поврзана со подобро здравје на срцето, додека полифенолите од маслинките можат да помогнат во заштитата на LDL холестеролот од оксидација. Оксидираниот LDL учествува во процесите што можат да доведат до развој на атеросклероза.

Затоа маслинките, заедно со маслиновото масло, зеленчукот, овошјето, мешунките, интегралните житарки, рибата и јаткастите плодови, се сметаат за вреден дел од здравата исхрана за срцето.

Антиоксидантно дејство

Витаминот Е, олеинската киселина и полифенолите како што се хидрокситирозолот и олеуропеинот се поврзани со антиоксидантни и антиинфламаторни ефекти.

Хроничното воспаление и оксидативниот стрес придонесуваат за развој на бројни хронични заболувања. Сепак, маслинките не се лек за воспалителни заболувања, а нивниот ефект треба да се гледа како дел од целокупната исхрана и здравите навики на живот.

Тие можат да помогнат во варењето

Маслинките исто така содржат диететски влакна, околу четири грама на 100 грама од јадливиот дел од овошјето. Влакната се важни за нормалното функционирање на дигестивниот систем и редовна столица, а исхраната богата со растителни влакна е поврзана и со подобро долгорочно здравје на цревата.

Ферментираните маслинки се исто така интересни. За време на ферментацијата, на нивната површина се развиваат микроорганизми, вклучувајќи млечнокиселински бактерии.

Истражувањата, исто така, го испитаа можниот ефект на одредени бактериски соеви поврзани со ферментираните маслинки врз цревната микробиота. Резултатите се интересни, но потребни се повеќе истражувања за да се утврди нивното вистинско значење за здравјето на луѓето.

Можат ли маслинките да заштитат од рак?

Маслинките содржат биоактивни соединенија како што се хидрокситирозол, тирозол, сквален и одредени тритерпеноиди. Некои од нив покажаа потенцијални заштитни својства во лабораториските истражувања.

Сепак, ваквите резултати не значат дека маслинките лекуваат или спречуваат рак кај луѓето. Ваквите заклучоци бараат висококвалитетни клинички истражувања.

Дали зелените или црните маслинки се поздрави?

Бојата на маслинките зависи од сортата, степенот на зрелост и методот на обработка. Тие можат да бидат зелени, виолетови, кафеави или црни и се разликуваат по вкус, текстура и количина на одредени соединенија.

Нема потреба да барате една „најздрава“ боја. Многу е поважно маслинките да се вклучат во разновидна и балансирана исхрана.

Треба да обрнете внимание на количината на сол бидејќи маслинките често се чуваат во солена вода или сол. Затоа, некои видови можат да содржат многу натриум. Ако сакате да го намалите внесот на сол, можете да ги измиете маслинките пред консумирање.

Малите, но вредни маслинки можат да бидат добар додаток на вашата дневна исхрана. Здравите масти, влакната, витаминот Е и растителните соединенија ги прават храна што добро се вклопува во балансирана исхрана богата со зеленчук, овошје, мешунки, интегрални житарки, риба и јаткасти плодови.