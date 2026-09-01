Првото училишно ѕвонче денеска ќе го слушнат 3 000 првачиња помалку од лани!

Почнува новата учебна година. Прв пат во училишните клупи ќе седнат 14 500 првачиња. Податоците од министерството за образование велат дека оваа 2026/2027 околу 3000 првачиња има помалку во однос на ланската учебна година. Официјалните податоци од ресорното министерствот се дека во основните училишта годинава ќе има намалување на бројот на паралелки и тоа за околу 200, а во средните училишта оваа година ќе има 100 паралелки помалку во однос на лани.

Се уште не е официјално објавен конечниот број на ученици кои ќе бидат во основните и во средните училишта годинава, но тоа што се знае од ланските податоци е дека во основните училишта имало 174 илјади деца, а нешто над 67 илјади ученици биле дел од средното образование во земјава. Тоа што годинава загрижува е драстичниот пад на првачиња кои лани изнесуваа речиси 18 илјади деца. Најавено е и затворање на 26 рурални училишта во кои нема запишано ниту едно прваче. Во дел од овие училишта во изминатиот период наставата ја посетувале само од пет до осум деца.

Учениците ќе имаат учебници, тие се дистрибуирани и се во училиштата. За првпат оваа година, го завршивме овој процес многу порано, пред почетокот на учебната година. Електронскиот систем беше отворен долго време, бидејќи ова е начинот да се обезбеди дека работата ќе биде правилно завршена. Сите оние што побарале ќе го добијат и го добиваат она што го побарале. Оние што не побарале, тоа е нивна одговорност и Министерството нема да преземе никаква одговорност во иднина, бидејќи веќе три години имплементираме систем кој е стабилен и обезбедува одржливо снабдување со учебници“, велат од министерството за образование.

А веќе на сила е и намалената училишна кошничка за 15 проценти, мерка која ја донесе владата во пресрет на новата учебна година. Дополнително, државата обезбедува бесплатни учебници и превоз за учениците, додека дел од општините обезбедуваат електронски уреди, ужина и храна.

И.П