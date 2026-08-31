Подолгото спиење за викенд може да ви го спаси срцето

Доколку во текот на работната недела не успевате да се наспиете доволно, дополнителниот сон за време на викендот можеби не е лоша навика, туку начин организмот да се опорави.

Нова анализа покажува дека луѓето кои за време на викендот спијат еден до два часа подолго по напорна работна недела може да имаат помал ризик од висок крвен притисок.

Истражувањето посочува дека особено корисно може да биде надополнувањето на околу еден час и 27 минути сон.

Научниците со години предупредуваат дека големите разлики меѓу времетраењето на спиењето во работните денови и за викенд може да го нарушат внатрешниот биолошки часовник. Сепак, новите податоци укажуваат дека умереното надополнување на изгубениот сон може да има и позитивен ефект врз здравјето.

Истражувањето било претставено во Минхен, Германија, на годишниот Конгрес на Европското кардиолошко здружение, една од најголемите светски конференции посветени на здравјето на срцето.

Автор на научниот труд е д-р Навон Ли од Корејскиот универзитет во Сеул.

Според него, недоволното спиење претставува дополнителен стрес за организмот.

„Тоа го тера срцето и крвните садови да работат понапорно и може да го зголеми крвниот притисок. Дополнителниот сон за време на викендот може да му даде шанса на телото да заздрави и да се ослободи од дел од тој стрес“, изјавил Ли.

Тој додава дека луѓето не треба да се чувствуваат мрзливо или виновно затоа што спијат малку подолго за време на викендот.

„Ако не можеле да спијат доволно во текот на неделата, дополнителниот сон за време на викендот едноставно може да биде начинот на кој телото се опоравува од таа загуба на сон“, посочил Ли.

Следени 40.000 луѓе во период од седум години

Во истражувањето биле опфатени околу 40.000 возрасни лица во Јужна Кореја, кои биле следени во период од седум години.

Истражувачите го дефинирале „надополнувањето на спиењето“ како разликата меѓу времетраењето на спиењето во текот на викендот и времетраењето на спиењето во работните денови.

Резултатите покажале дека надополнувањето на сон за време на викендот било поврзано со 6 отсто помал ризик од висок крвен притисок.

Кај физички неактивните лица ефектот бил нешто поизразен. Кај нив било забележано намалување на ризикот од хипертензија за 6,9 отсто доколку спиеле подолго во текот на викендот.

Според Ли, анализата идентификувала околу еден час и 27 минути како оптимална количина на дополнителен сон за надополнување на изгубениот сон. Кај испитаниците кои спиеле толку подолго за викенд, веројатноста за висок крвен притисок била 9 отсто помала.

Зошто е важен дополнителниот сон?

Кога човек редовно спие помалку од потребното, организмот не добива доволно време за одмор и опоравување. Недостатокот на сон може да претставува дополнително оптоварување за кардиоваскуларниот систем.

Затоа, умереното продолжување на сонот во деновите кога човек нема работни обврски може да биде еден од начините за делумно надоместување на изгубениот сон.

Сепак, резултатите не значат дека долгото спиење за викенд е замена за редовен и доволно долг сон во текот на целата недела. Истражувањето покажува поврзаност меѓу надополнувањето на сон и ризикот од хипертензија, но само по себе не докажува дека дополнителниот сон директно спречува висок крвен притисок.

За одржување на нормален крвен притисок и здраво срце и понатаму се важни физичката активност, одржувањето здрава телесна тежина и балансираната исхрана.

На глобално ниво, повеќе од 1,3 милијарди луѓе имаат хипертензија, состојба која го зголемува ризикот од срцев удар, мозочен удар, заболувања на бубрезите и прерана смрт.

Новите резултати, сепак, носат едноставна порака за луѓето кои во текот на неделата редовно го скратуваат сонот: доколку за викенд спиете малку подолго, можеби не треба да се чувствувате виновно поради тоа.