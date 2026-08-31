Пет причини зошто компаниите треба редовно да го анализираат својот енергетски трошок

Електричната енергија одамна не е само оперативен трошок. Начинот на кој компаниите управуваат со својата потрошувачка, го избираат тарифниот модел и ја планираат набавката на електрична енергија сè повеќе влијае врз нивната конкурентност, финансиска стабилност и одржлив развој.

Во услови на променливи берзански цени, нови европски регулативи и растечки барања за одржливо работење, анализата на енергетските трошоци станува неопходен дел од деловното планирање. Наместо компаниите да реагираат кога ќе се појави проблем, сè повеќе од нив избираат проактивен пристап – редовно ја анализираат својата потрошувачка и бараат начини за оптимизација.

Според експертите, постојат најмалку пет причини зошто секоја компанија треба периодично да го преиспитува начинот на кој управува со електричната енергија.

1. Правилниот тарифен модел може да донесе значителни заштеди

Не постои универзално решение што одговара на сите компании. Производствените капацитети, трговските друштва, хотелите, ИТ компаниите и логистичките центри имаат различни профили на потрошувачка и различни потреби.

Токму затоа изборот на соодветен тарифен модел може да има значително влијание врз вкупните трошоци за електрична енергија. Редовната анализа на потрошувачката овозможува компанијата да утврди дали моменталниот модел е најсоодветен или постои решение што подобро одговара на нејзиниот начин на работа.

2. Анализата на потрошувачката открива можности за оптимизација

Многу компании не располагаат со детална слика за тоа кога трошат најмногу електрична енергија и кои процеси генерираат најголеми трошоци.

Следењето на потрошувачката овозможува подобро планирање на производните процеси, оптимизација на работните циклуси и поефикасно користење на расположливите ресурси. Дури и мали промени во организацијата на работата можат да резултираат со значителни финансиски заштеди на годишно ниво.

3. Фиксна или променлива цена – изборот зависи од потребите на компанијата

Во последните години компаниите сè повеќе ја препознаваат важноста на предвидливоста при планирањето на трошоците.

За дел од бизнисите, фиксната цена овозможува сигурност и полесно буџетирање, бидејќи ги намалува ризиците од пазарни осцилации. За други, променливата цена може да биде подобро решение доколку сакаат да ги искористат поволните движења на берзанските пазари.

Не постои единствен точен избор – најдобриот модел зависи од дејноста, потрошувачката и деловната стратегија на секоја компанија.

4. Зелената енергија станува дел од деловната конкурентност

Европските пазари сè почесто бараат компаниите да покажат дека користат електрична енергија од обновливи извори.

Зелената енергија повеќе не е само прашање на корпоративна општествена одговорност, туку станува дел од исполнувањето на ESG критериумите, подготовката на извештаи за одржливост и јакнењето на довербата кај клиентите, инвеститорите и финансиските институции.

Со користење Гаранции за потекло (Guarantees of Origin), компаниите добиваат официјален доказ за потеклото на електричната енергија што ја користат, што претставува дополнителна вредност во комуникацијата со деловните партнери и при настап на меѓународните пазари.

5. Искусен снабдувач не обезбедува само електрична енергија, туку и стручна поддршка

Современиот пазар бара повеќе од испорака на електрична енергија. Компаниите очекуваат партнер кој ќе им помогне да го изберат најсоодветното решение, да ги разберат промените на пазарот и да ги оптимизираат своите енергетски трошоци.

Како дел од PPC Group, ЕДС на своите клиенти им обезбедува не само сигурно снабдување со електрична енергија, туку и советување при избор на тарифен модел, можност за користење електрична енергија од обновливи извори со Гаранции за потекло и поддршка во исполнувањето на сè поголемите барања поврзани со одржливото работење.

„Во динамичен енергетски пазар, компаниите не треба да ја гледаат електричната енергија како фиксна ставка во трошоците. Редовната анализа на потрошувачката и изборот на соодветен модел за снабдување можат да донесат поголема финансиска предвидливост, оптимизација на трошоците и подобра подготвеност за новите пазарни услови. Нашата цел е да бидеме партнер кој ќе им помогне на компаниите да донесуваат информирани одлуки и да изградат долгорочно одржлив енергетски пристап“, вели Александар Сарџовски, главен извршен директор на ЕДС.

Енергетското планирање станува дел од успешното управување

Во современите услови на работење, компаниите што редовно ги анализираат своите енергетски трошоци не само што подобро ги контролираат расходите, туку создаваат основа за поголема ефикасност, одржливост и конкурентност. Изборот на соодветен модел за снабдување, оптимизацијата на потрошувачката и користењето зелена електрична енергија се дел од стратешките одлуки што можат да придонесат за посигурно и поуспешно деловно работење во годините што следат.