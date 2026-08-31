Зошто БДП е најважниот показател меѓу економските статистики?

„Необично признание за еден статистички показател, признавам, но јас сум економист, па едноставно ќе го кажам тоа: го сакам БДП-то. Ете, го кажав“, пишува Алисон Шрагер во коментар за „Bloomberg“.

БДП, односно бруто домашниот производ, ја претставува вкупната пазарна вредност на сите финални производи и услуги произведени во границите на една држава. Во многу аспекти, тој е идеален економски показател, како поради она што го мери, така и поради она што го претставува.

Станува збор за една единствена бројка во која е собрана огромна количина информации, со опфат и историја со кои речиси ниту еден друг показател не може да се спореди. И воопшто не се извинувам поради тоа што сакам да го гледам како расте.

Сепак, БДП има многу критичари, од кои голем број се од левицата. Тие сметаат дека треба поголемо внимание да се посвети на негативните последици од економскиот раст или поголема тежина да има еднаквоста.

Некои укажуваат и дека во животот има многу повеќе од приходите. Тоа секако е точно, но во никој случај не го намалува значењето на БДП.

Сега и потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, го критикува БДП. Во својата последна книга тој посветува значително внимание на слабостите на овој статистички показател и дури иронично забележува дека „можеби економијата е само измислица“.

Тоа не е изненадување. Со растот на економскиот популизам како политичка сила во двете големи партии во САД, може да се очекуваат уште повеќе критичари на БДП.

За нив тој е најголемиот непријател затоа што ги принудува политичарите да одговараат за резултатите од своите политики.

Секоја статистичка проценка по дефиниција е несовршена и нецелосна. Прашањата што ќе опфати и начинот на кој ќе се мери се, на пример, прашања на избор. Некои статистички показатели едноставно се подобри од други.

Очигледно, еден показател треба да ви каже нешто корисно, но подеднакво важно е тој да може доследно да се пресметува, да биде транспарентен и да може да се репродуцира.

Според овие критериуми, БДП можеби е најдобриот статистички показател со кој располагаме.

Тој не опфаќа сè што е важно во една економија, но е силно поврзан со околу 90 проценти од работите што се важни – здравството, вработеноста, очекуваниот животен век, санитарните услови, можностите и образованието.

БДП може да се споредува меѓу различни држави и во различни временски периоди. Кога се користи на овој начин, тој го покажува импресивното зголемување на економската активност во државите што на своите граѓани им обезбедуваат повисок квалитет на живот.

БДП не го зема предвид, како што посочува Венс, фактот дека јагодите можеби се поубави во Јапонија или дека праските можеби се повкусни во Франција.

Тој едноставно го мери економското производство во границите на една држава, но и тоа ни открива многу.

Постојат корекции за новите технологии и квалитетот на производите, иако тие не опфаќаат сè и бараат одредена човечка проценка.

БДП исто така не ја мери нееднаквоста, вредноста на слободното време или вредноста на неплатената домашна работа.

Во обид да се надминат дел од овие слабости, Обединетите нации неодамна формираа комисија која требаше да побара нешто подобро.

Комисијата предложи „табла со 31 показател, структурирани околу четири компоненти“, што речиси веднаш беше критикувано како губење време.

Пред сè, 31 показател не можат да дадат една единствена, објективна статистичка мерка каква што ни е потребна.

Таквиот пристап исто така би им овозможил на државите и политичарите да избираат според кои критериуми сакаат да бидат оценувани.

Самата иницијатива покажува зошто БДП е толку тешко да се замени, дури и кога е несовршен и не опфаќа сè што е важно за секој човек.

Всушност, скептиците кон БДП никогаш не понудиле нешто подобро.

Иако посочуваат некои оправдани аргументи, понекогаш нивната нетрпеливост кон БДП всушност произлегува од подлабок скептицизам кон самиот економски раст.

Францускиот економист Тома Пикети, исто така критичар на БДП, неодамна призна дека токму тоа е целта – понизок економски раст.

Може да се очекува и поголем скептицизам од политичарите.

САД, како и многу други држави, се соочуваат со низа економски предизвици – висок јавен долг, стареење на населението и голема технолошка трансформација.

Начинот на кој земјата ќе се справи со овие предизвици ќе се одрази и во БДП.

Тој може да ни покаже не само со каква брзина расте економијата, туку и што може да си дозволи државата и дали таа навистина станува попродуктивна.

Дополнително, БДП покажува како САД се споредуваат со другите држави, што им олеснува на Американците да бараат одговорност од своите лидери за одлуките што ги носат.

Многу европски држави, на пример, имаат стагнација на БДП.

Нивните политичари можат да тврдат дека тоа не е важно затоа што имаат други приоритети, како максимизирање на слободното време или намалување на емисиите на јаглерод диоксид.

Тоа можат да бидат целосно легитимни цели, но тие носат и компромиси во форма на понизок животен стандард.

Нискиот раст на БДП ги принудува европските политичари да се соочат со овој факт.

За Венс, критиката на БДП истовремено создава можност да избегне одговорност за економската политика што ја поддржува – оживување на производството што се потпира на нискоквалификувана работна сила, индустриска политика и помала трговска размена.

Таквите политики би го намалиле растот на БДП, што, во споредба со другите економии, би направило кинеската економија да изгледа поуспешна.

Ако сметате дека БДП не е важен, тогаш можете да тврдите дека бројките не се важни.

Но кршењето на термометарот не ја лекува треската.

Ако САД влезат во период на слаб економски раст и пад на животниот стандард, граѓаните ќе го почувствуваат тоа – без оглед на тоа што нивните лидери или економистите мислат за бруто домашниот производ.