Во Кина секој ден се појавуваат по четири нови модели автомобили

Кинескиот автомобилски пазар е преплавен со нови модели, а темпото со кое производителите ги претставуваат стана толку брзо што дури и луѓе од врвот на индустријата предупредуваат дека ваквиот ритам не може да продолжи на долг рок.

Според податоците што на социјалните мрежи ги објави потпретседателот на „BYD“, во Кина во периодот од јануари до мај биле претставени дури 542 нови модели на автомобили. Тоа значи дека во просек секој ден биле претставувани по 3,6 нови модели.

Во одредени периоди темпото било уште поинтензивно. Така, 16-ти јули во кинеската автомобилска индустрија го добил прекарот „лудиот четврток“, бидејќи најмалку осум производители истиот ден претставиле нови возила.

Проблемот за производителите е што новите автомобили сè побрзо го губат вниманието на купувачите.

Некои модели кои до неодамна биле исклучително барани сега постепено паѓаат во втор план. Како пример се наведува „Xiaomi“, чија продажба на електрични автомобили почнува да забавува иако нејзините модели се на пазарот нешто повеќе од една година.

Производителите забележале дека новите модели речиси автоматски привлекуваат повеќе купувачи, но овој ефект трае многу кратко.

Тоа е сериозен проблем бидејќи развојот на нов автомобил трае со години и може да чини стотици милиони долари. Во такви услови, производителите тешко можат да ги оправдаат инвестициите доколку моделот почне да го губи интересот кај купувачите само неколку месеци по неговото лансирање.

Ситуацијата е уште понеобична бидејќи кинеските производители во исто време бележат силен раст на извозот, додека домашниот пазар покажува знаци на слабеење.

Вкупната продажба на автомобили во Кина годинава е намалена за 21 отсто, додека продажбата на електрични автомобили и plug-in хибриди е помала за 13 отсто.

„BYD“ во првите шест месеци од годинава забележала пад на продажбата од 16 отсто. Тоа е прв пад на продажбата на компанијата во првата половина од годината во последните шест години.

Проблемите не се ограничени само на најголемиот кинески производител на електрични автомобили.

„Seres Group“ очекува нето загуба, додека нето добивката на „Great Wall“ во првата половина од годината би можела да биде намалена за околу 60 отсто.

Дел од автомобилската индустрија смета дека кинескиот пазар сега се наоѓа на пресвртница.

Вилијам Ли, извршен директор на „Nio“, неодамна посочи дека „многу домаќинства веќе поседуваат автомобил“, поради што пазарот мора да премине од традиционалниот модел на постојано зголемување на бројот на продадени возила кон модел на раст кој ќе го земе предвид фактот дека купувачите веќе имаат автомобил.

Тоа би можело да значи побавно претставување на нови модели и постабилен раст на продажбата.

Сепак, додека конкуренцијата останува толку силна, за производителите ќе биде тешко први да притиснат на сопирачките и да го намалат темпото, ризикувајќи конкурентите да ги престигнат.