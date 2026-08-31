Зошто кинеските „Android“ телефони се полнат многу побрзо од американските и европските модели

Зошто кинеските „Android“ телефони се полнат многу побрзо од моделите на компании како „Apple“, „Samsung“ или „Google“? Причината не е само во поголемата моќност на полначите, туку и во долгогодишните инвестиции во сопствени технологии за полнење, поинаквиот дизајн на батериите и начинот на управување со температурата.

Додека телефоните „Galaxy“ и моделите „iPhone“ главно остануваат на значително пониски спецификации за моќност на полнењето, кинеските производители како „Oppo“ и „Xiaomi“ веќе со години нудат системи од 100 W и повеќе, со кои батеријата може да се наполни од 0 до 50 отсто за помалку од десет минути.

„Oppo“, на пример, разви сопствени адаптери кои долгорочно го намалуваат топлинското оптоварување на телефонот за време на полнењето.

„Xiaomi“ користи пристап со истовремено полнење на две батериски ќелии, со што поефикасно се управува со напонот и струјата.

Заедничката цел на овие решенија е топлината да се распределува порамномерно и да се спречи прекумерно загревање на батеријата.

Разликата не се појавила преку ноќ.

Кинеските компании повеќе од една деценија инвестираат во сопствени стандарди и придружен хардвер, па таквите решенија со текот на времето станале дел од локалните производствени синџири.

Почетно скапите истражувања и развојот затоа денес можат да бидат поевтини за имплементација во голем број уреди.

На западните пазари развојот се одвивал поинаку.

„Qualcomm“ своевремено силно го поттикна брзото полнење преку стандардот „Quick Charge“, уште во времето кога USB најчесто пренесуваше помалку од 7,5 W. „Samsung“, „LG“ и „Motorola“ тогаш почнаа да користат „Quick Charge“ адаптери.

Современиот стандард Quick Charge 5+, претставен во 2025-та година, може да поддржи моќност до 140 W и е компатибилен со „USB Power Delivery“ стандардот.

Сепак, неговата целосна имплементација и понатаму е многу ограничена, додека популарните западни модели телефони главно не ја користат максималната моќност што кинеските конкуренти веќе одамна ја нудат.

Тоа не значи дека „Apple“, „Google“ или „Samsung“ не знаат како да развијат побрзо полнење.

Западните компании во последните години поголем дел од развојот го насочуваат кон камери, AI-функции и други карактеристики, додека постојната конструкција на уредите и синџирите на снабдување дополнително ги отежнуваат брзите промени.

Растот на цените на компонентите, особено на RAM-меморијата, дополнително го ограничува просторот за поскапи развојни проекти поврзани со технологиите за полнење.

Уште еден фактор би можел да биде поконзервативниот пристап кон безбедноста и долготрајноста на батериите.

„Samsung“ по проблемите со моделот „Galaxy Note 7“ помина низ глобално повлекување на уредите поради конструкциски проблеми со батеријата.

„Apple“, пак, по случајот познат како „Batterygate“ беше изложен на критики поради начинот на кој управуваше со стареењето на батериите и перформансите на „iPhone“ уредите.

Поради тоа, западните производители можеби се повнимателни кога станува збор за поагресивни системи за брзо полнење.

Без позначителна промена на приоритетите, кинеските „Android“ телефони веројатно уште некое време ќе ја задржат големата предност кога станува збор за максималната моќност и брзината на полнење.