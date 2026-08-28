„Instagram“ доби уште една нова функција

Социјалната мрежа „Instagram“ воведува нова функција што треба да го олесни и забрза монтирањето кратки видеа, односно „Reels“.

Функцијата автоматски ги скратува избраните видеоклипови и ги отстранува паузите, со што за помалку од 10 секунди создава посакувана верзија на видеото. Функцијата го добила името „First Draft“.

На овој начин, креаторите на содржини нема да мора рачно да го прегледуваат и обработуваат секој клип. Наместо тоа, ќе добијат автоматски составена прва верзија која потоа можат дополнително да ја уредуваат, пренесува „TechCrunch“.

Самата технологија не е нова, бидејќи слични функции веќе нудат алатки како „Adobe“ и „CapCut“. Сепак, со интегрирањето директно во „Instagram“ се намалува потребата корисниците да ги префрлаат видеата во посебни апликации за монтажа.

Новата функција засега се воведува на „iPhone“ уредите. Корисниците можат да пристапат до неа директно преку „Instagram“ камерата при снимање или преку галеријата со кратки видеа.

„Instagram“ годинава воведе и други алатки наменети за креаторите на содржини. Меѓу нив е и функцијата што овозможува промена на музиката во веќе објавени фотографии и карусели, без потреба содржината да се брише и повторно да се објавува.