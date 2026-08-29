Електричниот „Renault 5“ освежен со поголем дострел и нова батерија (ФОТО)

Моделот „Renault 5“ доби мало освежување две години по неговото појавување на пазарот. Измените носат поголем дострел, нова батерија за основната верзија и неколку дополнителни можности за персонализација.

Ретро електричниот супермини сега е нешто поефикасен благодарение на новите, поаеродинамични странични ретровизори и измените на долниот дел од каросеријата. Тоа овозможило зголемување на дострелот кај двете верзии.

Основната верзија „Urban Range“ со батерија од 40 kWh, според официјалните податоци, сега може да помине околу 315 километри, што е мало подобрување во однос на претходно.

Попопуларната верзија „Comfort Range“ со батерија од 52 kWh доби поголемо подобрување, па нејзиниот дострел е зголемен на околу 430 километри.

Новата „LFP“ батерија за основната верзија

„Renault“ најави и дека основната верзија во следните недели ќе добие нова батерија со капацитет од 36,5 kWh, базирана на „LFP“, односно литиум-железо-фосфатна технологија.

Оваа батерија се користи и во помалиот „Twingo“, а „Renault“ тврди дека има поголема енергетска густина од актуелната „NMC“ батерија. И покрај помалиот капацитет, дострелот би требало да биде намален за само околу десетина километри.

Новата верзија ќе може да се полни со моќност до 6,6 kW дома, односно до 80 kW на јавни брзи полначи. Тоа е нешто побавно во споредба со другата верзија на моделот.

„LFP“ батериите се поевтини од „NMC“ батериите, но „Renault“ сè уште нема потврдено дали новата основна верзија, која го носи името „Five“, ќе биде поевтина од актуелниот најдостапен модел.

Тој во Велика Британија има почетна цена од 21.495 фунти.

Нови бои и промени во кабината

Техничките подобрувања се проследени и со неколку нови можности за персонализација.

„Renault 5“ добива нова црвена нијанса преземена од сродниот електричен „Nissan Micra“. Двата модели се произведуваат во истата фабрика во Дуаи, Франција.

Купувачите сега можат да изберат и покрив со дезен на ѕвезди, како и сива боја на покривот, покрај досегашната црвена.

Кај верзиите „Iconic“, седиштата сега се пресоблечени во сина и сива боја наместо во жолта.

Додаден е и нов безжичен полнач за телефон. Според „Renault“, тој може да наполни околу 50 отсто од батеријата на телефонот за еден час, при што системот спречува прегревање.

Променет е и начинот на избор на режимот на возење. Копчето „Multi-Sense“ е отстрането, бидејќи „Renault 5“ сега има „Smart“ функција која автоматски го приспособува режимот на возење врз основа на притисокот на педалата за гас.

Возачот и понатаму може рачно да избира меѓу режимите „Sport“, „Eco“, „Comfort“ и „Individual“, преку централниот екран или со гласовни команди.

Од „Renault“ за „Autocar“ потврдиле дека планот за пласирање на освежениот „Renault 5“ на пазарот во Велика Британија сè уште е „во разгледување“. Засега нема точен датум ниту детали за достапните пакети на опрема.