Колку долго е предолго да се биде во тоалет? Доктор предупредува за навика што ја имаат многу луѓе

Додека некои луѓе завршуваат во тоалет за само неколку минути, други знаат да останат многу подолго, често со мобилниот телефон во рака.

Но лекарот Амир Кан предупредува дека долгото седење на тоалетната школка не е толку безопасно како што изгледа и може негативно да влијае врз здравјето.

Во видео објавено на „TikTok“, Кан посочува дека навиката да се поминува долго време во тоалет може да создаде неколку здравствени проблеми.

Долгото седење може да создаде проблеми

Кан објаснува дека положбата на телото при долго седење на тоалетот може да го зголеми притисокот врз одредени делови од телото.

„Пред сè, опуштената и наведната положба создава дополнителен притисок врз вените во пределот на ректумот, што може да го зголеми ризикот од хемороиди или да ги влоши постојните проблеми“, објаснува лекарот.

Долгото седење на тврдата тоалетна школка може да влијае и врз циркулацијата во долниот дел од телото.

Тоа може да предизвика чувство на вкочанетост или пецкање во нозете, а кај некои луѓе да придонесе и за појава на проширени вени.

Кан предупредува и дека продолженото напрегање при празнењето на цревата може да ги ослаби мускулите на карличното дно, поради што со текот на времето празнењето на цревата може да стане потешко.

Проблем може да биде и телефонот

Мобилниот телефон е една од главните причини поради кои луѓето остануваат подолго во тоалетот.

Освен што го продолжува времето поминато на тоалетната школка, телефонот може да стане и носител на бактерии.

Ова е особено проблематично во јавните тоалети, каде што постои поголема изложеност на различни микроорганизми.

Бактериите можат да завршат на телефонот, рацете, а потоа и на лицето доколку уредот се користи за време на престојот во тоалет.

Колку време е предолго?

Д-р Кан советува престојот на тоалетот да се ограничи на пет до десет минути.

Тој советува да се избегнува непотребното напрегање.

Ако празнењето не се одвива природно, подобро е човекот да престане да се напрега и да се обиде повторно подоцна.

За полесно празнење на цревата може да помогнат и неколку едноставни навики – доволен внес на вода, редовна физичка активност и користење мала подлога или клупче за подигнување на стапалата при седење на тоалет.

Лекарите, исто така, советуваат мобилниот телефон да не се носи во тоалет.

И, секако, по секое користење на тоалетот треба темелно да се измијат рацете.

И други лекари го даваат истиот совет

Слични препораки имаат и други лекари. Гастроентеролозите генерално советуваат престојот во тоалетот да не се продолжува непотребно.

Според гастроентерологот Рокфорд Јап, најважно не е строго да се следи бројот на минути поминати во тоалетот, туку да се обрне внимание дали столицата поминува без поголеми тешкотии и дали постои чувство на целосно празнење на цревата.

Доколку се појават промени во навиките за празнење на цревата, често напрегање или повторливи тешкотии при празнењето, лекарите советуваат да се побара медицински совет.