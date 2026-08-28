Дневен хороскоп 28.08.2026

Овен (21.03 – 20.04)

Периодот е поволен за почеток на годишниот одмор или генерално за тоа да направите мала дистанца од деловното опкружување. На љубовното поле подготвени сте за новите убави случувања кои ви следуваат.

Бик (21.04 – 21.05)

Сигурни сте во своите способности, како и во тоа дека сте направиле добра проценка на деловната ситуација. Саканото лице ќе ви приреди некое убаво изненадување. Покажете му ги сите ваши емоции.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Ќе добиете некои убави вести од вашите надредени. Можете да очекувате нови привилегии на работа. Во љубовта пред вас е шанса да освоите едно многу достоинствено лице кое ве маѓепсало со оптимизмот.

Рак (22.06 – 22.07)

Добро сте расположени и подготвени сте својата енергија да ја вложите во работата. Ве очекува поволен ден. На својот партнер му пружате многу топлина и љубов.

Лав (23.07 – 22.08)

Имате налет на позитивна енергија и ќе бидете многу пријатно изненадени кога до вас ќе пристигнат нови вести на деловниот план. Ако ви се допаѓа некое лице во знакот на Стрелец, ова е поволен ден за почеток на нова врска.

Девица (23.08 – 22.09)

Многу сте вешти во зборувањето, имате добар увид во случувањата и лесно можете да искалкулирате корист за себе. Во љубовта ве очекува поволен ден за флерт.

Вага (23.09 – 22.10)

Можете да имате многу добра комуникација со своите колеги. Пред вас е поволен ден за работа. Во љубовта можете да се надевате на нови случувања кои уште повеќе ќе ве зближат со партнерот.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Ви доаѓа исплатата на која сте се надевале и можете да бидете многу радосни поради тоа. Во љубовта сигурни сте во своите квалитети и верувате дека за вас постои лице кое може да ви парира по сите ставки.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Иако не сте склони на тоа да играте надвор од правилата, денес тоа може да ви се чини како добар чекор. На љубовното поле лесно ќе влегувате во емотивни состојби како меланхолија и тага. Не би требало да размислувате на тој начин.

Јарец (22.12 – 20.01)

Можно е да не сте спиеле баш најдобро претходната ноќ, па затоа не ви е лесно да се сконцентрирате на работата. Посветени сте му на партнерот и сакате заедно со него да го поминете овој убав ден.

Водолија (21.01 – 19.02)

Се чувствувате многу добро на своето работно место и сметате дека на ова после сте ги оствариле своите амбиции. На слободните ќе им се допадне некое интересно лице, па од денес ќе започнат со неговиот лов.

Риби (20.02 – 20.03)

Можете да го очекувате подобрувањето на кое се надевавте. И полето за финансии ви е многу добро поставено. Во љубовта слободните ќе имаат шанса да влезат во врска со некое лице кое можеби не е сосема слободно.