Оваа намирница може брзо да го намали холестеролот, луѓето ја јадат, а не знаат колку е здрава

Научници од Универзитетот во Бон го истражувале влијанието на една намирница врз ЛДЛ-холестеролот, познат како „лош холестерол“, и утврдиле дека таа може значително да го намали неговото ниво.

Во истражувањето, објавено во списанието „Nature Communications“, учествувале лица кои имаат хипертензија или зголемена телесна тежина.

Во текот на 48 часа испитаниците јаделе околу 300 грама овесни снегулки дневно, подготвени со вода и со минимално количество овошје или зеленчук, додека другите намирници биле исклучени од исхраната.

Намалениот внес на калории имал позитивно влијание кај двете групи, но значително намалување на ЛДЛ-холестеролот и вкупниот холестерол било забележано само кај учесниците кои ја следеле таканаречената „овесна диета“.

Според истражувачите, ефектите биле забележливи дури и шест недели откако испитаниците престанале со ваквиот режим на исхрана.

Научниците објаснуваат дека важна улога има интеракцијата меѓу овесните снегулки и цревниот микробиом. Бактериите во цревата ги разложуваат растителните соединенија од овесот до фенолни метаболити, кои можат позитивно да влијаат врз метаболизмот на мастите.

Особено важен е бета-глуканот, растворливо влакно кое го забавува варењето, го врзува холестеролот во дигестивниот тракт и помага негово исфрлање од организмот.

Сепак, експертите предупредуваат дека ваквиот краткорочен пристап не може да ги замени долгорочните здрави навики.

За одржување на ЛДЛ-холестеролот во нормални граници, од клучно значење се урамнотежена исхрана, редовна физичка активност и здрав начин на живот. Овесот не може да биде единствената алатка во борбата против покачениот холестерол.

Овесните снегулки, исто така, не им одговараат на сите. Особено внимание треба да посветат лицата со чувствителен дигестивен систем, активен гастритис, синдром на нервозно дебело црево или воспалителни заболувања на цревата.

Внимателни треба да бидат и лицата со дијабетес или инсулинска резистенција кои во моментот ја регулираат терапијата. Овесот не се препорачува ниту кај луѓе со алергија или нетолеранција на глутен.